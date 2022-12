Stiri pe aceeasi tema

- Peste 900 de proiecte cu finanțare europeana au fost contractate pana acum prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, valoarea totala a acestora fiind de aproape 1,15 miliarde de euro care au fost sau urmeaza sa fie investiți in regiune, pana la finalul acestui ciclu. In județul…

- O femeie a murit miercuri diinneața intr-un accident produs pe o strada din Deva. Aceasta a fost lovita de un TIR, in timpul unei manevre de mers inapoi. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața de un barbat de 38 de ani din Deva cu privire la faptul ca, in timp ce se […]…

- Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Comunitara Timișoara și Decathlon lanseaza apelul de proiecte RO Bike Valley, un fond de finanțare pentru promovarea mersului pe bicicleta, educației și inovației in județele Timiș, Caraș Severin și incepand cu aceasta ediție, și județul Arad. Finanțarile celei…

- 1,18 miliarde de euro urmeaza sa ajunga in regiunea de Vest a țarii, adica in județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Fondurile, alocate prin Programul Regional Vest 2021-2027, care a fost aprobat de Comisia Europeana și anunțat oficial miercuri la Timișoara, vor putea fi accesate de instituțiile…

- Un profesor din Arad este cercetat de polițiști pentru purtare abuziva dupa ce ar fi jignit o eleva. Potrivit IPJ Arad, polițiștii Biroului Siguranța Școlara s-au sesizat miercuri din oficiu dupa apariția in presa a unui material despre un profesor de la un liceu din Arad care ar jigni elevele. Este…

- Operațiune antidrog de proporții, in aceasta dimineața, in vestul țarii, intr=o ancheta coordonata de DIICOT Arad – polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei din trupele speciale au descins in 39 de locații din Timiș, Arad, Caraș Severin și Bihor. Sunt vizați membrii mai multor grupari de trafic…

- Poveștile a opt sinagogi din județele Timiș, Caraș-Severin și Arad au fost incluse intr-o platforma digitala unica in Romania. Sinagogile pot fi vizitate de acum online, de oriunde din lume.

- O veste trista ne-a indurerat astazi: jurnalistul sportiv Florin Matei nu mai este printre noi. Dupa o lunga lupta cu o boala necruțatoare, cel care s-a remarcat de-a lungul anilor ca o voce ferma, demna și intotdeauna obiectiva atunci cand a fost vorba despre a relata despre incrancenate dispute pe…