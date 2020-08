Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca a convocat astazi, 3 august 2020, de la ora 15:00, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, in ședința extraordinara. Alexandru Moldovan a spus ca in ședința se va analiza situația epidemiologica inregistrata in contextul epidemiei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit, vineri seara, intr-o ședința extraordinara. Avand in vedere situația epidemiologica din județ, generata de noul coronavirus, conducerea DSP Argeș a cerut carantinarea a doua comune, incepand cu 1 august 2020: Balilești și Darmanești. Primarii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, joi, ca purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in județ și in anumite spații deschise, unde se poate produce aglomerație, in doua intervale orare.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența stabilit noi masuri de limitare a raspandirii SARS-CoV-2, pe care Guvernul ar urma sa le aprobe in ședința de astazi. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca in ședința de astazi, Guvernul va modifica hotararea privind starea de alerta, pentru a introduce…

- Vara revine in forța zilele acestea in Maramureș. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat ca in zilele de miercuri și joi temperaturile vor sari de 30 de grade. ”Miercuri (29 iulie) și joi (30 iulie) se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 31-33 de grade, disconfortul termic…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al Județului Arad a hotarat reluarea activitaților pe terenurile de sport și locurile de joaca pentru copii situate in aer liber, precum și in zona parcului „Mihai Eminescu”, in piața Obor și complexul comercial „Jackson”, bineințeles cu luarea masurilor…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al Județului Arad a dispus demolarea teraselor de pe trotuare, pentru a face loc pentru distanțarea sociala. Cu toate astea, proprietarii cafenelelor nu sunt scutiți de taxele pe care le platesc Primariei pentru a avea terase.