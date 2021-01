Primaria Parva pregatește un parc de aventuri, licitația pentru identificarea constructorului care se va ocupa de amenajarea acestuia finalizandu-se in ultima luna din 2020. Ce ca conține parcul tematic de la Parva: Primaria Parva pregatește primul parc de aventuri din județ, amenajat de o autoritate publica. Acesta va fi amenajat anul acesta, perioada de execuție fiind de 8 luni. Lucrarile pot intra in linie dreapta, mai ales ca in ultima luna din 2020 s-a finalizat licitația pentru identificarea unui constructor. Costurile trec de 800.000 de lei, investiția fiind finanțata prin Programul Național…