2019 a fost cel mai bun an al Adelinei Pestrițu: „Nici nu mai îndrăznesc să visez la ceva” Adelina Pestrițu a inceput anul 2019 la spital, unde era internata cu fiica ei, dar l-a incheiat apoteotic. Brunetei i-a mers bine pe toate planurile, iar cireașa de pe tort a fost desemnarea ei drept cel mai bun influencer din Romania la gala People’s Choice 2019 din America, unde a fost alaturi de partenerul ei de viața, Virgil Șteblea. Adelina este recunoscatoare pentru toate realizarile pe care le-a avut in acest an. Bruneta nu se aștepta sa ii mearga prea bine, avand in vedere ca anul a inceput cu probleme de sanatate pentru Zeny, fiica ei și a lui Virgil Șteblea."Eram internata cu cea mica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

