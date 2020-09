Stiri pe aceeasi tema

- The drill that practically ended the two weeks of training for the approximately 200 soldiers from seven Balkan countries participating in the Carpathian Eagle drill, took place on Friday, in the Cincu training area, Brasov county, on which occasion there also took place the traditional Day of Distinguished…

- Exercițiul zilnic care ii pune in acțiune pe pompierii militari din județ, incendiul de vegetație uscata, s-a manifestat și azi in str. Mihai Viteazu din municipiul Reghin. A ars un hectar de vegetație uscata fara pericol de propagare. Incendiul a fost localizat de pompierii militari de la Detașamentul…

- Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului multinational al Fortelor pentru operatii speciale, Carpathian Eagle 2020, va avea loc vineri, la Poligonul din Cincu, judetul Brasov, unde in aceste zile se desfasoara o activitate comuna a peste 200 de militari din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia…

- Cinci aeronave de tip F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane, alaturi de un bombardier strategic american de tip B-52 Stratofortress, au participat luni la exercițiul aerian South Paw, a anunțat MApN.Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Naționale (MApN), exercițiul a…

- Igor Dodon, la exercițiul tactic „Cer Senin 2020”: Am reiterat importanța menținerii la un nivel corespunzator a pregatirii militarilor în vederea asigurarii apararii naționale Comandantul Suprem al Forțelor Armate, Igor Dodon, a participat la exercițiul tactic „Cer Senin 2020” care s-a desfașurat…

- La Centrul de instruire al Brigazii de infanterie motrorizata „Dacia” de la Cahul s-a incheiat exercitiul tactic cu trageri de lupta „Scutul dacilor 2020”. Antrenamentele, la care au participat peste 500 de militari ai Armatei Nationale, s-au desfașurat in perioada 13-17 iulie curent.

- Peste 500 de militari ai Armatei Naționale au participat la antrenamente cu trageri de arma „Scutul dacilor 2020”. Exercițiul tactic s-a desfașurat, in aceasta saptamana, la Centrul de instruire al Brigazii de infanterie motorizata „Dacia” din Cahul și a durat cinci zile.