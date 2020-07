Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, lansarea unor programe ce insumeaza 2,2 miliarde de euro si vizeaza domeniul gazelor naturale, cel al granturilor acordate IMM-urilor, precum si antreprenoriatul rural, anunța AGERPRES."Astazi, Guvernul…

- Unul dintre proiectele prevazute in Planul de Relansare Economica lansat de Guvern prinde contur. Ministerul Fondurilor Europene va lansa pe 17 august apelul in valoare de 235 milioane de euro pentru dezvoltarea rețelei de gaze naturale, urmand ca procesul sa continue și in viitorul exercițiu financiar…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Virgil Popescu, directorul general al Transgaz – Ion Sterian si prefectul Cristinel Pavel s-au intalnit astazi la sediul Palatului Administrativ cu primarii mai multor localitati din judet cu scopul de a stabili pasii de urmat in vederea accesarii…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, ca proiectul referitor la conducta de transport de gaze naturale Sighetu Marmatiei - Viseu de Sus - Borsa sa fie declarat de importanta nationala, in vederea facilitarii obtinerii tuturor avizelor si a derularii procedurilor necesare pentru derularea acestei…

- In ședința de Guvern de astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care proiectul de investitii „Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa” a fost declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale. E un proiect important pentru…

