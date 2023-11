Stiri pe aceeasi tema

- La 21 octombrie, la Memorialul „Inchisoarea Pitești” a avut loc deschiderea expoziției internaționale „Gulagul European”. Evenimentul a debutat cu o dezbatere despre sistemul de inchisori comuniste din Europa, la care au participat Lukasz Kaminski (istoric și curator al expoziției), Clara Mareș (istoric)…

- Pentru al saselea an consecutiv Baia Mare se aliniaza marilor orașe din lume de Ziua internaționala a deșeului electric – IEWD 2023 lansand campania tradiționala de colectare selectiva a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) impreuna cu operatorul TGP – The Green Project, participant…

- Sedentarismul a fost identificat drept un factor important de risc pentru mortalitate. Organizațiile mondiale și europene de sanatate atrag atenția asupra faptului ca stilul de viața sedentar este o provocare tot mai mare pentru sanatatea publica și are consecințe majore asupra sanatații, asupra intregii…

- Federatia internationala de rugby analizeaza posibilitatea cresterii numarul echipelor participante la Cupa Mondiala, de la 20 la 24, incepand chiar cu viitoarea editie, programata in anul 2027 in Australia, informeaza mass-media britanica, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului The Telegraph, urmatoarea…

- Sanatatea pacientului laringectomizat depinde in mare parte de calitatea respirației și protecția impotriva virusurilor și a bacteriilor din aer. Pacientul laringectomizat este un pacient defavorizat care se lupta pentru reintegrarea sociala și pentru recalibrarea modului de viața afectat de boala și…

- In urma cu 12 ani, juriul Romanii au Talent aveau sa amuțeasca la auzul vocii unui tanar timid urcat pe scena. Era Narcis Ianau. Astazi, contratenorul a devenit un artist de talie internaționala.

- Rusia a informat Centrul brazilian pentru Investigarea și Prevenirea accidentelor aviatice ca "nu va efectua deocamdata" o ancheta internaționala privind prabușirea aeronavei Embraer de fabricație braziliana, in urma careia a decedat conducatorul CVK Wagner, Evghenii Prigojin. Reuters anunța ca despre…

- Eckerle Automotive angajeaza Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China. In Romania sunt prezenti din 2003 si de atunci