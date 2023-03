Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va debuta in prima competitie din acest sezon: Rugby Europe Championship (REC). „Stejarii” vor intalni, pe 4 februarie, pe teren propriu, Polonia, iar pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a selectionat un lot alcatuit din 34 sportivi - 19 in pachetul de inaintare si…

- Cea mai experimentata jucatoare din lotul echipei CSM Targoviște a fost convocata, din nou, la echipa naționala de baschet feminin a Romaniei. Veterana Ancuța Stoenescu a fost selecționata la prima reprezentativa pentru „dubla” cu Spania și Ungaria, din ultima fereastra a calificarilor pentru FIBA Women’s…

- Gabi Tamaș (39 de ani) a sugerat ca merita convocat la echipa naționala la inceputul sezonului, atunci cand evolua la Petrolul Ploiești și era intr-o forma buna. In prima parte a acestui sezon, Gabi Tamaș a imbracat tricoul Petrolului. A jucat pentru ploieșteni pana in octombrie, cand i-a fost reziliat…

- Hugo Lloris și-a anunțat retragerea de la naționala Franței, dupa o cariera fabuloasa in tricoul Les Bleus. Intr-un interviu pentru ziarul L’Equipe, acesta a spus ca „vine un moment cand trebuie sa stii sa predai stafeta”. „Am spus si am repetat mereu ca echipa Frantei nu apartine nimanui si trebuie…

- Un jucator din naționala statului Martinica a fost arestat pe aeroport, dupa ce vameșii i-au gasit droguri in valiza. Cantitatea este uriașa! Jean-Manuel Nedra și prietena lui au incercat sa aduca in Franța peste o suta de kilograme de cocaina. Povestea a avut loc in ultima zi a anului trecut. Caz șocant…

- Datele celui mai recent recensamant demostreaza ca reforma pensiilor este o urgenta, arata USR, intr-un comunicat de presa. „Peste cinci ani, vor ramane prea putini tineri din ale caror contributii sa se plateasca pensiile”, mai indica sursa citata.

- Pe 30 noiembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava avea in evidența 10.539 de șomeri, cu 164 mai mulți decit la sfirșitul lunii octombrie. Doar 2.493 dintre ei primeau indemnizație. In județul Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,51%, fiind cu 2,47% peste media naționala. La finele lunii…