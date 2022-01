15 ianuarie: Cum se sărbătorește Ziua Culturii Naționale în lume Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, ziua de 15 ianuarie – cea in care s-a nascut poetul Mihai Eminescu – a fost declarata Ziua Culturii Naționale. In acest context, au loc o serie de evenimente atat la nivel național, cat și internațional. In ceea ce privește marcarea acestei zile in afara Romaniei, Institutul Cultural Roman publica pe website o serie de evenimente care celebreaza Ziua Culturii Naționale peste hotare. La Istanbul și Lisabona se vor recita sambata, 15 ianuarie, poezii scrise de Mihai Eminescu. La Istanbul vor fi interpretate de actori din cadrul UNATC București, iar la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 ianuarie 2022, ora 19:00, in Sala de concerte a Accademia di Romania in Roma (Piazza Jose de San Martin 1), cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022, Accademia di Romania in Roma și Conservatorul de Muzica „Santa Cecilia” din Roma, in parteneriat cu cluster-ul EUNIC Roma, organizeaza o noua…

- Expozitia "Nicolae Iorga - 150 de ani de la nastere", dedicata prezentarii personalitatii si activitatii savantului, se va deschide, joi, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MNIR, vernisajul va avea loc in prezenta ministrului Culturii,…

- Duo-ul timișorean Makunouchi Bento va susține un recital in cadrul evenimentelor consacrate Zilei Culturii Naționale la București, sambata 15 ianuarie, de la ora 19.30 la ARCUB. Timișorenii au realizat un soundtrack in cadrul programului „Short Sounds: Silent Romanian Documentary“, care aduce in fața…

- ”Blue Air anunta intrarea in serviciul operational a noii aeronave de tip Boeing 737-8 MAX, inmatriculata YR-MXE. Cea de a cincea aeronava Boeing MAX a fost receptionata de Blue Air pe 18 decembrie 2021 si a operat primul sau zbor comercial in aceeasi zi, pe ruta Bucuresti – Stockholm”, a anuntat compania.…

- Anul 2021 inseamna, pentru Centrul Ceh, aniversarea a 40 de ani de la inființare. Pentru a marca aceasta sarbatoare, sunteți așteptați la expoziția „Timp de 40 de ani”, ce prezinta istoria și evoluția unuia dintre cele mai indragite institute culturale din Romania. Vernisajul are loc pe 9 decembrie,…

- Cu prilejul organizarii evenimentelor publice, in special cu ocazia Sarbatorii Sfantului Andrei sau a Zilei Nationale, echipajele de politisti si jandarmi vor actiona pentru prevenirea incidentelor si pentru protejarea celor prezenti.Ministerul Afacerilor Interne va participa alaturi de celelalte institutii…

- Timp de sapte ani, lentila lui Jiri Jiru l-a urmarit pe Vaclav Havel din imediata apropiere, in marile momente din construirea Cehiei postcomuniste, dar si in micile momente din viata personala a presedintelui. Intr-un interviu pentru Libertatea, Jiru povestește despre cum a ajuns sa lucreze pentru…

- Universitatea Transilvania din Brașov va gazdui la Aula Sergiu T Chiriacescu, expoziția documentara „Personalități grecești care au jucat un rol în istoria românilor, din antichitate până în zilele noastre” realizata sub egida Ambasadei Greciei la București. Cateva dintre cele mai cunoscute…