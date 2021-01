Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu (TNRS) continua sa prezinte spectacole atat pe scena, dar si in mediul online, unele gratuite, altele pe baza achizitionarii de bilete si abonamente, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Nu mai putin de 11 evenimente online si offline sunt prezentate…

- *Programul complet pentru 27 - 31 ianuarie 2021 FAIN DE TOT: Nu mai puțin de 11 evenimente online și offline sunt prezentate de Naționalul sibian in perioada 27 - 31 ianuarie 2021: spectacolul-lectura „Nu regret nimic”, de Szekely Csaba și coordonat de actorul Mihai Coman, șase noi momente din seria…

- Directorul Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, a declarat, pentru AGERPRES, ca, in aceasta perioada grea, actorii sibieni au invatat ce inseamna arta de a darui, iar provocarile pe care le-au intampinat i-au facut mai puternici, aratandu-le ce inseamna frumusetea vietii,…

- In zilele de 14, 15 și 16 ianuarie, de la ora 20:00, Naționalul sibian celebreaza online Ziua Culturii Naționale pe pagina de Facebook , canalul de YouTube și site -ul TNRS, cu o serie inspirata de recitaluri din poeme scrise de Mihai Eminescu.

- Nu mai puțin 30 de spectacole in 2021, dintre care 22 de premiere, inregistrate in condiții de calitate HD a sunetului și a imaginii, pe www.scena-digitala.ro Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu ofera publicului posibilitatea de a viziona in sistem de abonament producțiile online, incepand de maine,…

- Vești excelente pentru iubitorii de teatru: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ofera publicului, in format digital, in ultima luna din acest an peste... 67 de evenimente: spectacole de teatru, dans, concerte, filme, spectacole outdoor sau conferințe…

- Sambata, pe 21 noiembrie (la ora 16:00 in Europa de Vest, ora 17:00 in Europa Centrala, ora 18:00 in Europa de Est) va avea loc a șasea ediție a Zilei Europene a Spectatorilor, un eveniment digital și comunitar care in fiecare an implica și conecteaza grupurile locale de spectatori activi care participa…

- Condițiile impuse de circumstantele anului 2020 obliga teatrele și artiștii sa exploreze formate de expresie care sa se adapteze noilor realitați și sa gaseasca noi modalitați de a pastra legatura cu publicul.