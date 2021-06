Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 4 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21313 de persoane confirmate pozitiv, 20479 de persoane vindecate și 688 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 455 probe (225 de probe la SJU si 230 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 218641. In ultimele…

- Pana la data de 3 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21306 de persoane confirmate pozitiv, 20453 de persoane vindecate și 687 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 535 probe (302 probe la SJU si 233 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 218186. In ultimele…

- Pana la data de 15 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21077 de persoane confirmate pozitiv, 19939 de persoane vindecate și 660 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 479 probe (182 la DSP si 297 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 210274. In ultimele…

- Pana la data de 6 mai 2021, in județ s-au inregistrat 20803 de persoane confirmate pozitiv, 19586 de persoane vindecate și 632 de decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 548 de probe (217 la DSP si 331 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 205611. In ultimele…

- Pana la data de 23 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 20281 de persoane confirmate pozitiv, 18799 de persoane vindecate și 592 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 535 de probe (194 la DSP si 341 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 200119. In ultimele…

- Pana la data de 10 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19478 de persoane confirmate pozitiv, 17543 de persoane vindecate și 539 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 519 de probe (154 la DSP si 365 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 193526. In ultimele…

- Pana la data de 27 martie 2021, in județ s-au inregistrat 18064 de persoane confirmate pozitiv, 16119 de persoane vindecate si 488 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 524 de probe (252 probe la DSP si 272 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 185635.…

- Pana la data de 12 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16568 de persoane confirmate pozitiv, 15064 de persoane vindecate și 444 decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 577 probe (315 probe la SJU si 262 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 177816. In ultimele…