10 destinaţii de vizitat în Transilvania în toamnă Calatoriile sunt mereu o sursa de energie pozitiva, entuziasm si ne permit sa ne descoperim pe noi insine, alaturi de alte destinatii minunate din Romania. Chiar daca nu dispuneti de foarte mult timp la dispozitie, asta nu inseamna ca nu ar trebui sa porniti la drum. Si un weekend este indeajuns pentru a va relaxa si pune pe pauza grijile si stresul de zi cu zi. Photo credit: Vasile Prisacariu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Targu Mures a ajuns astazi caravana AlimenTerra – una din cele 5 actiuni programate in a doua parte a lunii august in Romania de asociatia numita „Mai bine", din Iasi, cu sprijinul voluntarilor de la Sanatate urbana – Trai cu blandete (Targu Mures), in cadrul unui proiect finantat de Uniunea Europeana.…

- Israelul va incepe in octombrie testarea pe oameni a vaccinului anti-coronavirus. Intr-un interviu pentru Observator, Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa, domnul David Saranga, a explicat ca vor fi trei etape de testare. Vaccinul anti-Covid e dezvoltat de Institutul de Biologie si Cercetare…

- Guvernul trebuie sa faca rapid planuri The post Romania poate beneficia inca din toamna de o parte din banii cuprinși in pachetul UE de relansarea economica appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania poate beneficia inca din toamna de o parte din banii cuprinși in pachetul UE…

- Parcul Național Retezat – primul parc național de pe teritoriul Romaniei Se intinde pe o suprafața de 20.000 de hectare de rezervație naturala și cuprinde peste 1.200 de specii de plante, multe dintre acestea sunt chiar unice in lume. Parcul Național Retezat are peste 20 de varfuri cu inalțimi de peste…

- Celor carora le place sa calatoreasca, au colindat deja potecile țarii. Știm, insa ca nu exista in Romania un circuit care sa ne incurajeze sa il parcurgem altfel decat cu mașina. Tașuleasa Social și-a propus sa amenajeze un drum care va porni de la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare, va strabate…

- Romania se afla printre primele patru destinații de vacanța considerate de italieni cele mai sigure in acest an, deoarece sunt locuri unde „ noul coronavirus aproape a disparut”, scrie esquire.com. „Cele mai sigure destinații de vacanța din aceasta vara, unde Covid-19 este sub control, sunt: Grecia,…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza, maine, la castrul roman din localitatea mureșeana Calugareni, o serie de expoziții pentru a marca Ziua Europeana a Arheologiei. Participanții vor avea ocazia sa afle mai multe despre situl roman, despre tehnicile arheologice moderne, dar și despre obiectele descoperite…