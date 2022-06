1 adult din 5 suferă de hipoacuzie. Este timpul să te testezi gratuit Ascultam muzica sau ne jucam la computer, auzim sunetul prin difuzoare sau caști, dam volumul tare, dar cat de bine auzim, de fapt? Pierderea auzului ne duce cu gandul la o afecțiune care apare doar la o varsta inaintata. In momentul de fața, statisticile arata ca surditatea este un fenomen intalnit destul de devreme in viața persoanelor, poate chiar incepand cu varsta de 40 de ani. 1 adult din 5 și mai mult de jumatate dintre persoanele cu varsta de peste 80 de ani sufera de hipoacuzie . Totuși, mai mult de jumatate din numarul persoanelor cu deficiențe de auz sunt persoane active care nu au… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

