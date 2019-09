Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri, in cursul zilei de luni, la Aeroportul Schiphol din Amsterdam in urma unei greve a personalului companiei aeriene KLM, iar acțiuni similare sunt programate și in zilele urmatoare, informeaza postul Euronews, potrivit Mediafax.Citește…

- Greva de doua ore, care a inceput la ora 06:00 GMT, a afectat si zborurile altor companii aeriene care fac parte din alianta SkyTeam, precum Air France, Transavia si Delta Airlines Inc.KLM i-a sfatuit pe calatori sa urmareasca site-ul sau de Internet pentru mai multe informatii.Greva…

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au suferit intarzieri luni dimineata pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei greve a personalului de la sol ce apartine companiei KLM, subsidiara olandeza a grupului Air France-KLM, informeaza Reuters. Greva de doua ore, care a inceput la ora…

- Compania aeriana British Airways a raportat astazi numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare. ''Lucram cat de rapid putem pentru a solutiona o problema care a antrenat anulari de zboruri pe…

- Sute de zboruri de pe aeroportul internațional din Hong Kong au fost anulate, luni, dupa ce manifestantii pro-democratie au lansat o miscare de greva generala pentru a creste presiunea asupra autoritatilor pro-Beijing. Cel putin 105 zboruri care trebuiau sa decoleze de la Hong Kong au fost anulate,…

- Aproape 180 de zboruri au fost anulate pe aeroportul Schiphol, cel mai mare din Olanda, din cauza unei probleme privind alimentarea cu carburanti. Pana de carburanti a durat de la ora locala 13.00 pâna la 21:45, dar criza nu este terminata, mii de pasageri fiind în continuare…

- Zeci de aeronave nu au putut decola de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, miercuri, din cauza unei defectiuni a sistemului de alimentare cu combustibil a avioanelor, au informat reprezentantii aeroportului, citati de The Independent si BBC.

- Zeci de aeronave nu au putut decola de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, miercuri, din cauza unei defecțiuni a sistemului de alimentare cu combustibil a avioanelor, au informat reprezentanții aeroportului, citați de The Independent și BBC. „Aeronavele de pe Schiphol nu pot fi alimentate.…