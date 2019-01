Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autotrenuri, dar si un microbuz cu 10 pasageri si un autobuz cu 14 calatori au ramas blocate, in cursul noptii de joi spre vineri, pe drumurile din judetul Ialomita, din cauza poleiului, iar in cinci localitati s-au inregistrat, vineri dimineata intreruperi ale energiei electrice, a informat…

- Circulatia este oprita vineri dimineata pe A2 si pe patru drumuri nationale din judetele Buzau si Ialomita din cauza poleiului, pe alte doua drumuri traficul a fost oprit temporar din cauza unor accidente, conform Infotrafic.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Bucuresti - Constanta a fost inchisa, joi seara, intre Branesti si Drajna, din cauza ploii inghetate ce produce polei. Utilajee Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) acționeaza in zona.

- Din cauza poleiului, 12 autocamioane sunt blocate pe DJ 201 B, intre localitatile ialomitene Orezu si Rasi, doua ambulante care se deplasau spre pacienti au derapat la Valea Macrisului si Reviga, pe DJ 313 Horia-Axintele doua tiruri au derapat, iar o autocisterna goala s-a blocat pe DJ 201 B Orezu…

- Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, respectiv polei si vant puternic, incepand cu ora 15.30, circulatia rutiera pe Drumul Judetean 201B intre localitatile Ciochina si Rasi, a fost inchisa temporar pentru toate categoriile de autovehicule, a anuntat iPJ Ialomita.

- Drumarii actioneaza cu 27 de utilaje si 50 de persoane pe drumurile nationale si cu sase sararite, doua wole si patru persoane pe drumurile judetene pentru inlaturarea efectelor poleiului.

- Opt autoturisme au fost implicate, joi dimineata, in accidente in lant care s-au petrecut pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Cauza tamponarilor este poleiul care a transformat drumurile din prahova in patinoare.

- Accident in lant la intrarea in Durlesti. Trei masini s-au ciocnit violent in aceasta dimineata pe strada Ialoveni. Potrivit soferilor, totul s-ar fi intamplat din cauza poleiului de pe carosabil. Pentru cateva ore, in zona s-au format ambuteiaje.