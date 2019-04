Stiri pe aceeasi tema

- CLUBUL VEHICULELOR DE EPOCA ANUNTA DESFASURAREA IN PERIOADA 3-4 MAI, A COMPETITIEI “OLD CARS RALLY PRAHOVA 2019”, prima etapa din cadrul Campionatului de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice (C.R.R.V.I.). La competitie s-au inscris 32 de echipaje. Startul intrecerii se da vineri 3 Mai, din…

- F. T. Sub genericul „Plan de masuri specifice Sarbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, incepand de astazi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se, in paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului,…

- Sapte persoane, dintre care trei au fost transportate la spital cu diferite traumatisme, au fost implicate miercuri intr-un accident rutier petrecut pe DN1 Centura de Vest, la intersectia cu localitatea Buda, in judetul Prahova, scrie agerpres.ro. Traficul in zona este restrictionat la o banda…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in dimineața zilei de duminica, la ora 2, pe DN1 in zona localitații Banești, județul Prahova. Conform primelor cercetari ale polițiștilor prahoveni, accidentul a fost provocat de un șofer salajean, ce se afla la volanul unei autoutilitare. Doua…

- F. T. De parca n-ar fi fost suficient ca s-a ales praful de fostele uzine care, pe vremuri, reprezentau faima județului, mai pun umarul și hoții de fier vechi, facand pulbere totul! Cinstit și lautarește vorbind, nu ei au pus pe butuci “24 Ianuarie”’ , “Flacara” sau “1 Mai”, dar știți cum se spune:…

- Luiza Radulescu Pintilie Traim pe repede inainte si tot ceea ce ni se pare ca am putea castiga in viteza cu care ne ducem existenta in spectacolul vietii in care cu totii suntem actori tare ma tem ca de fapt pierdem in profunzime. De aceea cred tot mai mult in indemnul pe care l-a trimis catre noi,…

- Patru persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitații Posada, județul Prahova, traficul rutier fiind oprit, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca accidentul in care patru…

- Inca din anii '70 Valea Prahovei a fost aleasa de regizori celebri, mai intai romani, iar dupa anii '90 si de cei straini, ca platou de filmare pentru filme care au facut istorie in cinematografie.