- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene…

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au incetat focul ''intr-o maniera unilaterala'' in provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP, conform Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene au incetat focul in mod unilateral in…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene încalca un acord de încetare a focului în provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews citat de Mediafax.Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, în…

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Aceasta reuniune ar urma sa se desfasoare cu usile inchise vineri, de la ora 14.00 GMT, iar cu acest prilej va fi prezentata o informare privind situatia umanitara din aceasta provincie, potrivit mai multor surse.Peste 150.000 de persoane au fugit intr-o saptamana din sectoarele controlate…

- Cel putin 53 de combatanti au fost ucisi, de luni, in confruntari armate intre trupe loialiste si jihadisti condusi de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o organizatie formata de catre fosta aripa siriana a Al-Qaida, care domina Idlebul, dar si teritorii din regiuni invecinate, mai ales Hama.Aceste…