- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev, intre fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care il sustin pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, relateaza agentiile Interfax, Reuters si Associated Press.

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa. …

- Politistii care au facut praf masina unui taximetrist, in timpul unei actiuni ratate de flagrant, sunt cercetati disciplinar. In schimb, taximetristul a fost trimis de sefii Politiei la instantele de judecata pentru a-si recupera prejudiciul.

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Pe pagina de socializare a fostului lider georgian Mihail Saakashvili a aparut informația ca acesta ar fi fost rapit de persoane care purtau cagule. O filmare din restaurantul in care ar fi avut loc rapirea au fost postate tot pe pagina de Facebook a fostului președinte. Pe pagina de socializare a lui…

- Potrivit lui David Sakvarelidze, fortele de ordine l-au arestat pe Saakasvili in timp ce acesta lua masa la un restaurant din Kiev. 'Mihail a fost retinut de forte speciale si a fost luat intr-o directie necunoscuta', a anuntat Sakvarelidze. Anterior, purtatorul de cuvant al fostului presedinte…

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Politia italiana a anuntat ca a oprit un protest la Roma impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa confruntari cu manifestantii, relateaza agentia DPA. ''Ca urmare a asaltului protestatarilor impotriva fortelor de politie (...), demonstratia este considerata ca fiind oprita'', a indicat…

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- Majoritatea au fost sesizate prin apelul de urgența 112. Au aplicat peste 8.300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat aproape 650 de infracțiuni. In perioada de referința, polițiștii salajeni au acționat, la nivel județean, pentru prevenirea…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- Locul in care se va transforma Politia moldoveneasca dupa modelul european a fost proiectat deja pe hirtie si urmeaza sa fie construit. Centrul Integrat de Instruire pentru Aplicarea Legii va scoli ofiterii si subofiterii din toate institutiile de drept. Va fi ridicat pe teritoriul poligonului "Dinamo"…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…

- CONTRABANDA… Politistii de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui au confiscat bunuri in valoare totala de 14.670 lei, destinate comercializarii, deoarece transportatorul nu a putut prezenta la control documente de provenienta…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Inițiativa controversata pentru a combate criminalitatea. Poliția din Rotterdam vrea sa implementeze un program pilor, împotriva tinerilor care poarta haine scumpe, pe care nu și le-ar putea permite în mod legal. Daca nu pot justifica modul în care au avut bani, poliția le-ar…

- Ciocniri intre protestatari si fortele de ordine, in fata Parlamentului de la Atena. In acel moment, inauntru, noile masuri de austeritate erau supuse votului. Protestatarii au incercat sa se apropie de cladire, dar jandarmii le-au blocat accesul. Manifestantii au aruncat cu fumigene si vopsea rosie,…

- Polițiștii cluejni au desfașurat, marți, o serie de controale în campusurile universitare și în caminele studențești.”Pentru menținerea climatului de siguranța publica în zona centrelor, campusurilor universitare si a caminelor studențești, la data de 16 ianuarie…

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Sute de jandarmi din Maramures sunt mobilizati la acest final de saptamana pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica la manifestarile religioase organizate si desfasurate cu ocazia Bobotezei si a Craciunului de rit vechi. In baza cooperarii cu celelalte forte de ordine si siguranta…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara au continuat dupa ce un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Baza aeriana a Fortelor Aeriene Regale (RAF) Mildenhall a fost inchisa in timp ce politia intervenea la acest incident pe care l-a catalogat drept ”semnificativ”. O persoana a fost arestata si se afla in custodia Politiei din Suffolk.Armata americana a anuntat intr-un comunicat ca baza…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…

- Poliția din Timișoara a „decapitat” una dintre cele mai puternice grupari de traficanți. Polițiștii de frontiera au intervenit și i-au incatușat pe liderul gruparii și pe „locotenenții” acestuia chiar in...

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse in sticle cu vin, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- Un eveniment rutier a avut loc duminica seara, in jurul orei 20.30, in vecinatatea Haltei CFR Aluniș, comuna Benesat. Poliția a fost sesizata prin numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca un autoturism a fost lovit de tren. Echipaje ale Poliției și ambulanței au sosit la fața locului, constatand…

- Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APDOR – CH) a obținut, dupa doi ani de procese cu IGPR, „Manualul de bune practici” al poliției romane. Ținut la secret pana acum, pe motiv ca modul in care trebuie sa se comporte poliția cu cetațenii nu e bine sa fie aflat…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si fost guvernator al Regiunii Odesa, a fost retinut vineri seara de fortele de securitate ucrainene, la trei zile dupa ce acesta a reusit sa evadeze din arestul Politiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Marti, Saakasvili a fost…

- Incidentele au avut loc cu ocazia unei demonstrații care comemora 9 ani de la uciderea de catre poliție a unui adolescent. Moartea lui a declanșat atunci unele dintre cele mai grave revolte de strada din istoria recenta a Greciei. Mai multe sute de tineri au demonstrat in centrul Atenei, dar…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- Fortele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi instalata de sustinatorii lui Saakasvili in fata parlamentului, incercand sa-l retina pe fostul presedinte georgian dupa o prima incercare esuata marti, a anuntat politia intr-un comunicat. Sustinatorii lui Saakasvili au opus rezistenta,…

- Treisprezece persoane au fost ranite miercuri in confruntari care au avut loc miercuri in Kiev in cadrul unei noi tentative a autoritatilor de a-l aresta pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit opozantul numarul 1 al puterii ucrainene, scrie AFP.

- Prostestele de la Kiev, Ucraina, vazute LIVE pe NOI.md. Protestatarii se arata nemulțumiți de reținerea lui Mihail Saakashvili. Reamintim ca acesta a fost reținut astazi de forțele de ordine ucrainene, politicianul a incercat sa sara de acoperișul unui bloc cu multe etaje. Acesta a fost oprit și reținut…