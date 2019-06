Zamfir, anunț, în direct: Am aflat ceva important! Să discutăm public "Singurul element pe care chiar as vrea sa il discutam public... Ieri, in urma unui demers absolut legitim pe care l-am facut, am avut o audiere cu presedintele INS. Am facut un recensamant. Este foarte important ce am aflat. Am aflat cati suntem, ce ne spune INS, dar am mai aflat ceva important, ca noi ne diminuam populatia cu aproximativ 70.000 pe an, suntem intr-un regres demografic. Nu ca plecam, ci se nasc mai putini decat mor. Ce am constatat eu... Pe listele electorale, in 2012, la AEP, aveam 18,2 milioane. La referendumul din 2019, pe listele AEP, sunt 18,9 milioane, cu 700.000 mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Eu constat aici, poate dupa aceea discutam cu AEP, ca desi ne imputinam natural, asa cum ne-ati spus, la referendumul din 2012 erau pe liste 18,2 milioane, iar la referendumul din 2019 suntem 18,9 milioane. Adica sunt cu 700.000 mai multi inscrisi pe listele electorale, desi ne spuneti ca din cauza…

- "Am sa spun ceva. Eu cred ca nu vor vota o buna parte din parlamentarii PRO Romania aceasta motiune si am si motive sa sustin acest lucru. De altfel, eu voi lua cuvantul maine din partea PSD si voi spune cateva lucruri legate de textul acestei motiuni. Deocamdata, dau asa o tema de gandire pana maine.…

- Ramona Bruynseels, singura femeie din cursa alegerilor prezidențiale 2019, a fost invitata la „Punctul de Intalnire” de la Antena 3. Bruynseels este candidata la președinție din partea Partidului Puterii...

- Salariile bugetarilor nu se vor micsora. O spun ministrul Finantelor si premierul Viorca Dancila care neaga zvorul aparut in spațiul public. Eugen Teodorovici a declarat in exclusivitate la Antena 3 ca...

- Paul Stanescu, președinte executiv al PSD, a vorbit miercuri seara la Antena 3 despre intențiile PSD dupa alegerile europarlamentare. „Perioada este foarte grea. Și mie imi e foarte greu, dar...

- "Va spun public pe cine aducem, chiar in premiera. Senatorul Botnariu, care este independent, senator de Ilfov, va veni la PSD. Mai este si un deputat, doamna Bogaciu. Si ea va reveni in PSD. Asa ca nu pierdem", a spus Paul Stanescu in emisiunea Punctul de Intalnire de la Antena 3.

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- VOUCHERE DE VACANȚA. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a dezvaluit in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca voucherele de vacanța se vor oferi și in anii 2019 și in 2020. VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de…