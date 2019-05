Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru regiuni din tara, valabila pana in 26 mai. In Transilvania, temperaturile maxime pot avea ușoare variații pana in data de 19 mai, media acestora fiind de 20 – 22 de grade Celsius. Pe parcursul intervalului va ploua temporar,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru regiuni din tara, valabila pana in 19 mai. In Transilvania, vremea se raceste puternic in urmatoarele zile, apoi va fi din nou mai cald. Averse, in general moderate cantitativ se vor semnala și in perioada 12-14 mai. In Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru regiuni din tara, valabila in perioada 22 aprilie – 5 mai. In Transilvania, vremea se incalzeste semnificativ pana in 26 aprilie si se raceste de Pasti. Temperaturile cresc din nou in jurul datei de 30 aprilie. In Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta prognoza de vreme pentru perioada 15-28 aprilie, in regiuni din tara. In Transilvania, vor fi temperaturi fluctuante cu cateva grade in urmatoarele zile. Se mai incalzeste de Pasti, dar se anunta si ploi. In Transilvania, vremea se va menține rece in prima…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pe urmatoarele doua saptamani, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se raceste in aceasta saptamana. Temperaturile vor creste, de Florii. Vor fi ploi mai ales in intervalul 9-13 aprilie. In Transilvania, vremea se va raci treptat,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 18-31 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci, in urmatoarele zile. Miercuri, in sud, temperaturile vor scadea cu pana la 12 grade. Valorile in termometre nu vor mai depasi 14 grade Celsius, fata de…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 11-24 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se va incalzi din nou pana la valori termice de 18 grade Celsius, dupa 15 martie. Vor mai fi ploi, in intervalul 11-12 martie si 14-16 martie, dar si saptamana…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 25 februarie – 10 martie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se incalzeste, de Martisor fiind anuntate maxime de 10 grade. Urmeaza fluctuatii de temperatura si precipitatii slabe. In Transilvania, media temperaturilor…