- Prognoza meteo pentru București, duminica, 25 august. Canicula iși va face din nou simțita prezența in Capitala, iar maxima zilei va fi de 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in unele momente ale zilei iși vor face simțita prezența și norii.

- Prognoza meteo pentru București, sambata, 24 august. Canicula iși va face din nou simțita prezența in Capitala, iar maxima zilei va fi de 32 de grade Celsius. Cu toate acestea, in unele momente ale zilei iși vor face simțita prezența și norii.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucurestenii vor avea parte de canicula pana vineri inclusiv, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade.

- Meteorologii anunța canicula in București pentru urmatoarele patru zile. Intr-o prognoza speciala pentru Capitala se arata ca valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni și marți. In cursul zilelor de luni (12 august) și marți (13 august) disconfortul termic…

- Vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii, dupa ce in ultimele zile am avut parte de temperaturi scazute. Cerul va fi variabil, iar ploile iși vor face apariția in regiunile din jumatatea de nord Moldovei și izolat in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 de grade…

- Luni, 15 iulie, in Capitala, vremea va fi instabila cu maxime de 23 de grade. Pe timpul nopții, minimele vor ajunge chiar și la 13 grade. Vremea va fi rece pentru aceasta perioada a anului in cea mai mare parte a tarii. Gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat in regiunile estice, sud-estice…

- Va fi foarte cald, la inceputul acestei saptamani, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de 33-34 grade Celsius. Apoi vor fi averse și furtuni, iar vremea se mai racește. La munte, temperaturile maxime vor fi de 22 grade la Oașa și 27 de grade la Arieșeni Va prezentam condiții meteo in localitați din…

- Vremea va fi caniculara joi in București, unde se vor inregistra temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra, avertizeaza meteorologii, care prognozeaza insa o scadere ca valorilor termice incepand de vineri, scrie Mediafax.Joi, vremea va fi caniculara dupa-amiaza cand disconfortul termic…