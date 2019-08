Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, miercuri, 17 iulie. Temperaturile se mențin modeste in aceasta zi, potrivite mai degraba pentru inceputul toamnei. Soarele va fi prezent pe cer, insa nu vor lipsi nici episoadele cu cer innorat.

- Vremea ANM. Prima saptamana din luna iulie a debutat cu temperaturi extreme și un disconfort termic accentuat. Și marți vom avea parte de aceleași condiții meteo ca și in ziua precedenta. Pe parcursul zilei de marți, 2 iulie 2019, vremea va fi caniculara in cea mai mare parte a țarii. Disconfortul termic…

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Vremea in București duminica, 16 iunie va fi una deosebit de calduroasa! Vara ași intra in drepturi pe zi ce trece mai mult și se vor inregistra maxime de pana la 30 de grade Celsius. Meteorologii anunța un nou val de canicula pentru aceasta zi!

- Pe langa canicula și instabilitate atmosferica, zilele viitoare ne vom confrunta și cu disconfort termic ridicat, anunța ANM. Atenționarea este valabila pana duminica, 16 iunie, la ora 23. Vremea va fi calduroasa in majoritatea regiunilor țarii și izolat caniculara in zonele vestice și sudice. Dupa-amiaza,…

- Meteorologii au anunțat ca și joi, 6 iunie, vremea ramane si azi instabila, cu averse torențiale, descarcari electrice si vijelii mai ales in a doua parte a zilei. Potrivit meteorologilor, in țara, vremea va fi instabila și se așteapta ploi in aproape toate regiunile. Cantitatile de apa pot ajunge la…

- Condițiile de instabilitate atmosferica accentuata continua sa afecteze majoritatea regiunilor țarii, printre care se numara și București. Ce atenționari meteo a emis ANM. Meteorologii ANM au emis o avertizare de instabilitate atmosferica valabila pana marți la ora 22, ce cuprinde intreg teritoriul…

- Meteorologii anunța ca vineri, 17 mai, vremea va fi instabila mai ales in vest si sud-vest și vor fi averse si descarcari electrice, vant cu intensificari, vijelii si caderi de grindina in cea mai mare parte a tarii. In București, temperaturile vor ajunge la 26 de grade, dar instabilitatea atmosferica…