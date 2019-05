Vrei alegeri corecte? Fii vigilent si semnaleaza neregulile la vot!

Europenii sunt chemati, duminica, sa decida viitorul Uniunii, iar romanii au sansa in plus de a se pronunta, la referendum, daca vor sa traiasca intr-o tara democratica, unde independenta justitiei si statul de drept sunt respectate.



Masurile luate de Guvern pentru organizarea celor doua scrutine ce se desfasoara in paralel - alegerile europarlamentare si referendumul pentru Justitie - au creat multe suspiciuni si acuzatii ca partidele de la Putere vizeaza fraudarea votului. Vom primi 3 buletine de vot, vor fi 3 urne diferite, dar un singur autocolant pe buletin, urmand ca prezenta si…