Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la doi porci mistreți gasiți morți; unul pe fondul de vanatoare 27 Berca, iar cel de al doilea pe fondul de vanatoare 41 Beceni.In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la inca doi porci mistreți gasiți morți, unul pe fondul de vanatoare 27 Berca, iar cel de al doilea pe fondul de vanatoare 41 Beceni. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la inca doi porci mistreți gasiți morți, unul pe fondul de vanatoare 27 Berca, iar cel de al doilea pe fondul de vanatoare 41 Beceni. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la doi porci mistreți gasiți morți; unul pe fondul de vanatoare 27 Berca, iar cel de al doilea pe fondul de vanatoare 41 Beceni. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la inca un porc mistreț, vanat de aceasta data, pe fondul de vanatoare 45 Dedulești, in zona impadurita Spidele – Valea Larga aparținand comunei Buda. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala…

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii dintr-o gospodarie particulara situata in localitatea Racovițeni.In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și…

- Pesta porcina africana se extinde in tot județul iar autoritațile par neputincioase in combaterea bolii. Miercuri, a fost confirmata prezența virusului PPA la porcii dintr-o gospodarie particulara situata in localitatea Racovițeni. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic…

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii dintr-o gospodarie particulara situata in extravilanul satului Cilibia, izolata la aproximativ 3 km de sat. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul…