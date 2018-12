Narcis Neaga, directorul CNAIR: Dumneavoastra semnați aici și aici. Beniamin Rus, patronul firmei constructoare: Aici semneaza domnul! Ioan Mang, vicepreședinte CJ Bihor: Vom bate palma cu ungurii la granița. "De data aceasta avem de-a face cu o firma romaneasca, pe care dumneavoastra o cunoașteți și pe plan local. Lucreaza foarte bine, noi am avut o experiența foarte buna pe DN76, incepand de la Deva incoace", a declarat Narcis Neaga, directorul CNAIR, citat de digi24.ro. "Noi ne-am pregatit, putem sa spunem ca am luat-o puțin inainte, am și mers pe lucrare, am facut studiul geo, am facut…