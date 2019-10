Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a avut întrevederi private cu oficiali din alte țari pentru a obține informații privind ancheta lui Robert Mueller, au informat mai multe surse pentru cotidianul The Washington Post, citat de Mediafax. Potrivit cotidianului, Barr ar fi avut…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care ii solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina. Participarea lui Mike Pompeo la conversația intre Donald Trump și președintele ucrainean…

- Statele Unite vor avea nevoie de acordul Rusiei pentru eventuala publicare a stenogramelor conversatiilor telefonice dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a avertizat luni seara Kremlinul.În conditiile în care Camera Reprezentantilor ar putea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…

- Citatiile au fost emise de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, de Comisia pentru Afaceri Externe si de Comisia de Supraveghere, in cadrul anchetei care poate conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump. Conform citatiilor, Mike Pompeo are termen-limita…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut în mod repetat omologului sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei,