Volkswagen încă nu a luat o decizie privind construirea unei nouă fabrici în Turcia, la Izmir "In ultimele luni am examinat diverse locatii din Europa si am facut o lista scurta. Nivelul preliminar al negocierilor este acum insotit de discutii concrete, dar o decizie finala nu va fi luata pe baza rezultatelor discutiilor. Nu putem da publicitatii detaliile privind locatiile specifice", a spus Leslie Bothge.



Saptamana trecuta, publicatia Automobilwoche a anuntat, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, ca Volkswagen intentioneaza sa construiasca o noua fabrica multibrand in Turcia. Consiliul de supervizare al Volkswagen a decis ca noua unitate sa fie construita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

