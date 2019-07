Stiri pe aceeasi tema

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Președintele rus Vladimir Putin a confirmat prezența mercenarilor din companiile militare private rusesti in Siria, insa le-a negat statutul de participanți la ostilitați armate. Astfel, la conferinta auala sustinuta ieri, la Moscova, corespondentul BBC i-a adresat lui Putin urmatoarea intrebare: „De…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Pompeo a aterizat la Soci marti si se va intalni cu ministrul de Externe Serghei Lavrov pentru ca apoi sa discute cu Putin.Pompeo si partea rusa vor discuta despre cursa inarmarii, Iran si Siria, precum si despre tensiunile din relatiile ruso-americane.Pompeo a amanat calatoria…

- Agentiile de presa ruse au transmis insa ca 'nu exista un acord' cu privire la o intalnire intre Donald Trump si Vladimir Putin la summitul G20. Liderul de la Washington, care s-a angajat intr-o confruntare cu Beijingul legata de comert impunand vineri taxe vamale suplimentare de 200 de miliarde…

- O agenta rusa a fost condamnata al 18 luni de inchisoare in SUA, pedeapsa mult redusa pentru ca a colaborat cu autoritațile. Maria Butina a fost judecata pentru pentru infiltrarea aparatului politic american prin legaturile sale cu NRA și a recunoscut acuzațiile. Rusoaica, originara din Siberia, a militat…

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…