- Papa Francisc urmeaza sa se intalneasca, duminica dupa-amiaza, incepand cu ora 15,45, la Blaj, cu membri ai comunitatii de romi din localitate, intr-un cartier locuit preponderent de acestia. "Legatura dintre comunitatea roma si Biserica Greco-Catolica este una veche. Unul dintre cei mai preocupati…

- Doua surse de caldura la Blaj: soarele și 100.000 de pelerinii. Slujba de beatificare de pe Campia Libertații este un moment istoric pentru biserica Greco-catolica, biserica desființata in comunism, in 1948, din ordinul lui Stalin. Acum greco-catolicii au venit sa-și celebreze martirii, sub tricolorul…

- Papa Francisc a incheiat slujba din Catedrala Sfantul Iosif din Capitala și a ieșit din cladire in ropote de aplauze.Slujba de la Catedrala Sfantul Iosif din Capitala s-a incheiat, Papa Francisc fiind aplaudat la final. Prima zi a papei in Romania se incheie cu Sf. Liturghie oficiata…

- Dupa ani de pregatiri, țara noastra este gata sa il primeasca pe Papa Francisc și sute de mii de oameni freamata in așteptarea vizitei istorice. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Scaunul pe care se va așeza Papa Francisc in Catedrala Sfantul Iosif din București a fost realizat de Mihai Grama, unul dintre cei mai buni designeri de obiect din Romania, la Fabrica de mobila Dalin din Reghin, cu care colaboreaza și care este recunoscuta pentru stilul cu influențe tradiționale romanești.…

- Papa Francisc va beatifica la Blaj, va trece in randul sfinților 7 episcopi martiri ai inchisorilor comuniste. Aceștia se alatura lui Vladimir Ghika, Szilard Ignatiu Bogdanffy, Janos Scheffler și lui Anton Durcovici In Saptamana Patimilor, inaintea de sarbatorirea Sfintelor Paști pentru creștinii ortodocși,…

- Papa Francisc va oficia un traditional ritual pre-pascal in cadrul caruia suveranul pontif va spala picioarele unor detinuti dintr-o inchisoare aflata in apropiere de Roma, au anuntat miercuri reprezentanti ai Vaticanului. Ritual reaminteste de un gest ce ar fi fost facut de Isus, care a ingenunchiat…