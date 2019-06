Primarii timişeni salută noul Cod administrativ

Adoptarea iminentă, prin ordonanţă de urgenţă, a Codului administrativ şi a Codului de procedură administrativă este considerată o măsură nu doar The post Primarii timişeni salută noul Cod administrativ appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]