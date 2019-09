Viorica Dăncilă şi-a depus candidatura la preşedinţie. Mihai Fifor: România nu mai are timp de experimente "Mulțumim celor aproape un milion și jumatate de romani care au semnat pentru susținerea candidatului PSD la Președinția Romaniei! Avem de data asta șansa de a schimba lucrurile impreuna, avem șansa de a alege un președinte care iși iubește țara și pune oamenii pe primul loc. Chemam alaturi de noi fiecare cetațean, fiecare roman, ca sa schimbam destinul acestei țari care a avut prea mult timp un președinte absent, nepasator și cu dispreț fața de lege. Romania nu mai are timp de experimente. Avem nevoie, acum, de un președinte care sa ajute Romania sa creasca, atat in plan intern,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

