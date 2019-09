Viorica Dăncilă: Decizia CCR spune astăzi întregii țări că președintele Iohannis a încălcat Constituția! "Raspunsul CCR de astazi arata foarte clar abuzul președintelui Iohannis in ceea ce privește refuzul de a numi miniștrii interimari și a asigura funcționarea ministerelor Energiei, Mediului și relației cu Parlamentul. Așa cum am spus inca de saptamana trecuta, șeful statului a incalcat Constituția cu cinism și nepasare, generand un blocaj guvernamental și intarzieri in acordarea drepturilor romanilor care lucreaza in aceste ministere. Decizia CCR il obliga totodata pe președinte sa semneze decretele de revocare a miniștrilor remaniați și sa motiveze respingerea noilor miniștri propuși,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

