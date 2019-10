Viorica Dăncilă, anunţ pe Facebook despre banii românilor Liderul PSD, Viorica Dancila, a anuntat, marti seara, ca social-democratii nu vor inceta lupta "cu cei ce vor sa readuca lipsurile, taierile, austeritatea si regresul". "Romania e a noastra si avem o datorie sa o aparam" sustine Dancila. "In inima Moldovei sunt oameni mandri si frumosi, cu drag de tara, de datini, de tot ce-i romanesc si e «de-al nostru». Le-am spus astazi ca a noastra e Romania si avem o datorie sa o aparam, asa cum trebuie sa ne aparam viitorul, stabilitatea si linistea aici, la noi acasa", a scris, marti seara, Viorica Dancila pe Facebook. Aceasta afirma ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

