- Viorica Dancila a postat, sâmbata, un mesaj pe Facebook în care le mulțumește social-democraților pentru susținerea acordata, afirmând ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit și pregatit sa câștige alegerile prezidențiale.„Mulțumesc colegilor pentru susținerea…

- Social-democrații din Romania se reunesc, astazi, in Birou Politic Național, pentru a-și alege candidatul la prezidențiale, urmand ca propunerea sa fie validata in CEx. In cursa interna au ramas oficial Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, insa nici Viorica Dancila sau Gabriela Firea nu exclud o candidatura.

- Biroul Permanent al PSD a decis marți sa o desemneze pe Viorica Dancila drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Aceasta decizie trebuie confirmata de Comitetul Executiv al PSD, intrunit tot marti, iar ulterior de Congresul convocat pentru 3 august. La putin timp…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a afirmat, vineri, pentru Mediafax, ca premierul Viorica Dancila nu are "calitati" pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale, singura care ar avea sanse fiind primarul Gabriela Firea. "Nu are calitati (Viorica Dancila, de presedinte – n.r.). Nu, nu…

- Paul Stanescu, acum simplu membru al PSD, revine cu o solicitare publica pentru conducerea aleasa a PSD. Fostul președinte executiv al partidului intrat in conflict cu președintele Viorica Dancila din cauza strategiei post-europarlamentare, susține intr- declarație publica remisa presei ca PSD va…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile…

- Alegerile prezidențiale vor avea loc in data de 10 noiembrie, iar turul al doilea, doua saptamani mai tarziu, adica in 24 noiembrie. Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a spus ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila și au stabilit aceste date. Decizia va fi luata printr-o hotarare…

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…