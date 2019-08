Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 20 aug /Agerpres/ - Cel de-al 25-lea film din franciza "James Bond" se va intitula "No Time To Die", au dezvaluit producatorii peliculei prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul oficial de Twitter al agentului 007, informeaza AFP. Noul film va fi lansat in cinematografele…

- Actorul de origine egipteana Rami Malek (35 de ani), premiat cu Oscar pentru rolul lui Freddie Mercury din „Bohemian Rhpasody“, a dezvaluit ca a refuzat sa interpreteze rolul unui terorist arab in noul film din seria James Bond.

- Pregatirile sunt in curs de desfasurare in sudul Italiei, unde doua regiuni se pregatesc sa primeasca echipele de filmare si actorii din cea de-a 25-a productie din seria James Bond, cu Daniel Craig in rolul celebrului agent 007, relateaza AGERPRESOrasul Matera, in Basilicata, capitala europeana…

- Clipul de aproximativ 30 de secunde prezinta imagini de pe platourile de filmare din Jamaica si scene din viitorul film. Daniel Craig – James Bond apare intr-o secventa inarmat cu un harpon, dar si in timp ce seduce o femeie intr-un club. Clipul ii arata si pe Daniel Craig si regizorul…

- Pagina oficiala de internet a francizei a publicat un videoclip de la filmarile din Jamaica, dar si scene din viitorul film. Daniel Craig, alias James Bond, apare cu un harpon si intr-un club de noapte. De asemenea, apare si Jeffrey Wright ("Westworld"), alias Felix Leiter, contactul lui James…

- Un videoclip inedit cu imagini de la filmari si secvente din viitorul film al francizei "James Bond" au fost date publicitatii, scrie news.ro.Pagina oficiala de internet a francizei a publicat un videoclip de la filmarile din Jamaica, dar si scene din viitorul film. Daniel Craig, alias…

- Un clip inedit in care sunt combinate imagini de pe platourile de filmare și secvențe din noul lungmetraj "James Bond" a fost publicat pe contul oficial al producției de pe platforma de micro-blogging Twitter, potrivit bfmtv.com, potrivit mediafax.Clipul de aproximativ 30 de secunde prezinta…

- Producatorii francizei "James Bond" au avut parte de o vizita regala joi, atunci cand printul Charles al Marii Britanii a sosit pe platoul in care este turnat urmatorul film din seria dedicata agentului 007, realizat la Pinewood Studios, in apropiere de Londra, informeaza Reuters. Printul Charles,…