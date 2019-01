VIDEO Un incendiu puternic a izbucnit la Universitatea din Lyon. O persoană a fost rănită ușor O serie de explozii urmate de un incendiu puternic s-au produs joi dimineața într-o cladire din campusul Universitații din Lyon, relateaza BFMTV, menționând ca, din informațiile de pâna acum, o persoana a fost ușor ranita, iar zona a fost evacuata.

Operațiunea de stingere a incendiului, care a cuprins acoperișul unei cladiri din campus, este momentan în desfașurare.



Din primele informații, incendiul a izbucnit dupa ce trei butelii de gaz au explodat.

