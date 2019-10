Stiri pe aceeasi tema

- Ludugoreț, la care au evoluat Dragoș Grigore, Claudiu Keșeru și Cosmin Moți, a caștigat in deplasarea de la Ferencvaros, scor 3-0, și conduce grupa H din Europa League. Olandezul Jody Lukoki a deschis scorul in primul minut de joc, cu o reluare acrobatica dupa reluarea lui Nedyalkov. Fundașul brazilian…

- Meci fabulos in Liga Campionilor. Liverpool a obtinut o victorie dramatica cu scorul de 4 la 3 in fata echipei Salzburg. Detinatoarea trofeului a condus cu scorul de 3 la 0, insa campioana Austriei a reusit sa egaleze.Austriecii au redus din diferenta pana la pauza.

- Diego Costa a oferit ratarea serii din Champions League, atacantul ratând cu poarta goala din doar câțiva metri. Cu toate acestea, Atletico s-a impus pe terenul lui Lokomotiv Moscova (2-0), Joao Felix (48) și Thomas (58) inscriind golurile victoriei. Grupa DJuventus - Bayer…

- Daniel Szori, un tanar in varsta de 18 ani, nascut la Oradea, a primit „Premiul Puskas”, pentru cel mai frumos gol al anului in fotbalul mondial. Jucatorul de la MOL Vidi a fost recompensat pentru un gol marcat pe cand apara culorile clubului Debrecen, „victima” fiind cunoscuta Ferencvaros. Acest gol…

- Albaiulianul Gicu Grozav a marcat și parafat victoria echipei la care evolueaza in acest sezon, Kisvarda FC din Ungaria, intr-un meci important din campionatul Ungariei. Gheorghe Grozav si Cornel Ene au marcat pentru formatia Kisvarda FC, care a dispus cu 3-1 de Honved Budapesta, sambata, in deplasare,…

- De vineri pana luni sunt programate jocurile etapei a 6-a din Liga 1. C FR Cluj se descurca foarte bine pe doua fronturi, obținand calificarea pentru play-off-ul din Liga Campionilor, fiind și prima in intrecerea Ligii 1 (aici poate fi depașita la golaveraj). FCSB a urcat și ea in play-off-ul din Liga…

- Ludogoreț a caștigat prima manșa din turul III preliminar al Europa League, contra galezilor de la TNS, scor 5-0. Claudiu Keșeru (32 de ani) și Cosmin Moți (34 de ani) au marcat ultimele doua goluri. Eliminata din preliminariile Ligii Campionilor de Ferencvaros, campioana Bulgariei mergea ceas in Europa…

- Ludogoret, echipa romanilor Cosmin Moti, Dragos Grigore si Claudiu Keseru, a fost eliminata, miercuri, din Liga Campionilor. Campioana Bulgariei a pierdut si meciul retur din turul 1 preliminar, de acasa, contra lui Ferencvaros, scor 2-3, iar maghiarii s-au calificat cu 5-3, la general. Meciul a…