Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Cosma, plangere penala pentru amenințarile primite. Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Un elev in varsta de 14 ani a fost batut, luni, de fratele unei colege de clasa. Agresiunea a avut loc la scoala din Dumbravesti. Potrivit IJP Prahova, victima a suferit leziuni la bratul stang si a fost transportat la spital pentru investigatii medicale si tratament. Agresorul este…

- Patru componenti ai echipei engleze de fotbal West Bromwich Albion, Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore si Boaz Myhill, au fost audiati, fara a fi retinuti, de politia din Barcelona, dupa ce s-au deplasat prin orasul catalan cu un taxi, fara insa ca la volan sa fie soferul acestuia. Potrivit BBC,…

- Doi frati gemeni au fost arestati joi la New York dupa ce politia a gasit circa 15 kg de substante explozive in apartamentul lor, arestare despre care primarul orasului a afirmat ca ea ''a salvat probabil multe vieti'', relateaza, AFP si Reuters.

- Fostul premier PSD a declarat in fata magistratilor de la Inalta Curte ca relatia dintre Tariceanu si consultantul politic israelian, Tal Silberstein, a fost una contractuala. Marturia acestuia face parte din dosarul in care seful Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Fostul premier Victor Ponta a postat, joi, un mesaj pe pagina sa de Facebook in care afirma ca a fost chemat ca martor la DNA in dosarul lui Liviu Dragnea si il acuza pe liderul social democratilor ca a mintit cand a spus ca el l a denuntat. De asemenea, Ponta spune ca Dragnea are un "plan pervers"…

- Poliția continua acțiunile de control in trafic pentru a depista șoferii care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. „Mai multe echipaje de poliție in parcarea de la Tei, ambele sensuri, fiola, control”, este mesajul postat de catre o satmareanca pe pagina de socializare. Cert este…

- Poliția de Frontiera le va da astazi inimioare tuturor celor care vor traversa frontiera de stat. Gestul instituției pare sa fie inspirat, la propriu, din versurile cunoscutei piese „Inima mea”, interpretata de fost trupa romineasca, A.S.I.A. Inițiativa este prilejuita de Sarbatoarea Indragostiților,…

- Dupa mai mult de un an de investigații, poliția din Israel a comunicat faptul ca exista suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Prim-Ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru luare de mita in doua cazuri separate.

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- Mai sunt doar cateva momente pana la marea premiera a celui mai asteptat reality show al primaverii, Asia Express, care va debuta pe Antena 1 luni, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este prima destinatie a celor 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000…

- ULTIMA ORA…In jurul orelor 11:00, pe strada Colonel Simionescu Sava, din Barlad, a avut loc un accident, care din fericire s-a soldat doar cu pagube materiale. Conform martorilor, autoturismul Ford ar fi intrat in fata unui autocamion ce tracta o cisterna. Politia se afla in aceste momente la locul…

- Un pieton a fost lovit de o masina in Boldesti Scaeni, victima fiind transportata la spital, informeaza ISU Prahova. Accidentul s-a produs in Boldesti Scaeni, masina implicata fiind na care transporta valori. Victima este o femeie in varsta de 38 de ani si a fost preluata de o ambulanta SMURD…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Seful Politiei de Frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, a fost trimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru santaj si cumparare de influenta, fiind acuzat ca ar fi cerut fara drept unei persoane 60.000 de dolari dintr-o suma pe care o transporta legal peste granita.…

- Politia ungara a emis in 2016 un mandat de arestare, inca valabil la inceputul lui 2018, impotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP.Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat…

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Fostul deputat Victor Socaciu a afirmat luni, dupa la iesirea de la DIICOT, ca a fost audiat ca martor in dosarul medicului Mihai Lucan, caruia ii ramane recunoscator. "Am fost audiat ca martor in procesul profesorului Lucan, caruia ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine.…

- Un nou martor audiat in premiera la termenul din data de 9 ianuarie in procesul lui Florin Țurcanu a oferit declarații oarecum decisive in ceea ce privește legatura directa a acestuia cu casa din zona Lebada.

- Mihail Tudose spune ca a fost mințit de Carmen Dan și a verificat-o sunand comandantul unui serviciu secret. Martor ar fi fost un ziarist care, cateva minute mai tarziu, il numea pe unul dintre demnitari ”prietenul pedofililor”.

- Noi detalii ies la iveala despre polițistul pedofil. Un martor a povestit ce s-a intamplat in incidentul din 2016.Citește și: Tolontan devoaleaza un nou caz revoltator! Cazul unui bebeluș mort in spital din cauza unor infectii, ignorat o luna de Ministerul Sanatații "In jur de 12 noaptea…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a pierdut un proces cu prezentatoarea Andreea Berecleanu, care a dat-o in judecata in urma cu doi ani pentru o serie de afirmatii pe care vedeta Antena 1 le-a catalogat drept „acuzatii lipsite de orice pertinenta, insulte si calomnie.“

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- Lupta pentru averea lui Fane Spoitoru continua si la doi ani si jumatate de la moartea fulgeratoare a acestuia. Copiii cunoscutului interlop au dat-o in judecata pe vaduva acestuia, Elena, iar instanta a stabilit oficial valoarea mostenirii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat pe cati bani…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Elena Carstea s-a remarcat, de-a lungul timpului, ca una dintre cele mai indragite cantarete de muzica usoara de la noi, cel putin pana cand a decis sa paraseasca definitiv Romania, impreuna cu cele doua fete adoptate. Artista s-a casatorit cu un cetatean american si s-a stabilit peste Ocean. Nu prea…

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News. Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, titreaza News.ro. Situatia…

- Masina "a intrat in coliziune cu un numar de pietoni" pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, potrivit news.ro. Situatia era neclara, iar politia a anuntat ca nu cunoaste inca numarul persoanelor ranite. In imagini de…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru „divulgarea de informatii privind securitatea nationala”, dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski

- Primaria Orasului Borsa a castigat in instanta procesul impotriva Asociatiei Composesorale Borsa avand ca obiect Contestatie la Executare in urma caruia a fost desfiintata masura popririi asupra conturilor Primariei si masura sechestrului asupra autovehiculelor proprietatea Primariei. “Procesul s-a…

- O femeie din Dallas și-a dus copilul de 323 de ori la spital, deși baiatul nu avea nimic. Mai mult, femeia a afirmat in repetate randuri ca acesta are simptome seriase, astfel ca baiatul a suferit nu mai puțin de 13 operații. Acum, femeia a fost arestata, relateaza star-telegram.com. Kaylene Bowen a…

- Procesul dintre episcopul de Roman, Gherasim Safirin, si mitropolitul Atanasie Mironescu a fost unul de rasunet. Conflictul dintre cei doi a pornit de la implicarea politicului in treburile bisericii. Mitropolitul Atanasie Mironescu a fost acuzat de legaturi cu femei si chiar de faptul ca era tatal…

- Tribunalul Prahova a anulat, printr-o sentinta pronuntata pe 5 decembrie, o hotarare adoptata la finalul trecut de catre Consiliul Local Ploiesti, prin care se plateau de la bugetul municipiului pierderi de aproximativ 12 milioane de lei inregistrate de Veolia Energie, operatorul sistemului de termoficare,…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, în cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters. “Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are încredere…

- Politia economica din Italia a perchezitionat birourile casei de moda Gucci, in cadrul unei investigatii referitoare la evaziune fiscala, a declarat o sursa apropiata situatiei, citata de Reuters.“Gucci confirma ca asigura o colaborare totala cu autoritatile si are incredere in corectitudinea…

- Polițiștii britanici din comitatele Devon și Cornwall angajeaza vorbitori de limba romana. Autoritațile au dat publicitații un anunț potrivit caruia recruteaza personal, iar cunoașterea limbii romane reprezinta un avantaj. „Așteptam in special aplicații din partea oamenilor care nu sunt bine reprezentanți…

- „La acest moment procesul de recalculare a pensiilor din MAI este finalizat in proportie de 80%, in luna decembrie urmand sa primeasca diferentele rezultate in urma recalcularii aproape 16.000 de pensionari”, a declarat Dajbog. Conform sursei citate, platile vor fi acordate incepand cu pensiile cele…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au virste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de simbata. Politia investigheaza cazurile. Un baietel de patru…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au varste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de sambata.

- Martor in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru infractiuni in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, Mirela Chera a declarat n fata judecatorilor de la ICCJ ca presedintele CJ „era Dumnezeu” in judet.

- Totul s-a produs duminica, in 26 noiembrie, in jurul orei 22.45, cand o femeie de 31 de ani din Hunedoara a sunat la 112 reclamand ca a fost rapita din Bucova, de un necunoscut si urcata intr-un autoturism de culoare neagra. „Urmare a celor sesizate, a fost alarmat intregul efectiv al Poliției…

- Acuzatii directe la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual și in care este implicata și fosta soție, Bombonica Prodana.

- Iertarea este decizia prin care renunti constient la resentimente sau la dorinta de razbunare asupra unei entitati care, intr-un fel sau altul, te-ar ranit (indiferent ca respectivul merita sau nu iertarea ta), sustine un studiu realizat de catre Universitatea din California. Din fericire, iertarea…

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 54 de persoane si ranirea altor 75. Atacul a avut loc la mocheea Al-Rawda din provincia Sinai, situata în nordul Egiptului, informeaza site-ul postului BBC.…