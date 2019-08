Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Lana Del Rey a publicat, pe Instagram, o melodie intitulata "Looking for America", compusa ca urmare a masacrelor care au dus la moartea a 31 de persoane weekendul trecut in Statele Unite potrivit news.ro.Afectata de cele doua atacuri din El Paso si Dayton, Lana Del Rey…

- Circa 30 de persoane și-au pierdut viața in cele doua atacuri armate din Statele Unite ale Americii. Președintele R. Moldova, Igor Dodon, i-a adresat președintelui SUA, Donald Trump, un mesaj de condoleanțe.

- Weekend de groaza in SUA! In ultimele ore, Statele Unite au fost zguduite de doua incidente sangeroase, care au lasat in urma zeci de morti si raniti. Atrocitatile au avut loc in statele Texas si Ohio.

- 29 de persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua atacuri armate produse in acest weekend in Statele Unite ale Americii. Primului atac, produs intr-un centru comercial din orașul El Paso din statul Texas, s-a soldat cu 20 de persoane ucise și 26 ranite. Un suspect in varsta de…

- Vara aceasta, Tily Niculae a ales sa iși petreaca vacanța pe litoralul romanesc, alaturi de familie și cațiva prieteni. Vedeta a marturisit pe contul de socializare ca a fost dezamagita de ceea ce a gasit la malul marii. „Pentru mine, nici la anul si nici in 10 ani nu mai am ce cauta pe litoralul nostru.…

- Fiica a unor imigranti romani din Statele Unite ale Americii, Lauren Grecu (18 ani), a fost sefa de promotie a unui liceu din Texas. In aceasta calitate, tinerei i-a revenit misiunea de a sustine discursul de absolvire in fata a sute de colegi si a familiilor acestora.

- In ultimele zile, in mediul online circula o filmare virala, in care o femeie este impuscata mortal de catre un ofiter de politie, in Baytown, Texas (Statele Unite ale Americii). Pe fundal se poate auzi cum femeia striga cu disperare „Sunt gravida! Sunt gravida”, prin care spera sa fie crutata de politist,…