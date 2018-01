Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul prezentant de Dan Negru a ajuns si in presa internationala. Nea Marin care a fost deghizat in Donald Trump a atras simpatia presei straine. "Donald Trump si dansurile irlandeze intr-un clip savuros la o televiziune din Romania", au titrat cei de la The Irish Post.

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…

- Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei, a petrecut Revelionul cu familia omului de afaceri Nelu Iordache, unul din regii asfaltului cu numeroase dosare penale. Potrivit unei fotografii publicate de cancan.ro, familiile celor doi au stat la acee...

- E.S. Stella Ronner Grubacic una vorbește și alta fumeaza Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei. Potrivit …

- Antena 1 a organizat din nou Revelionu Starurilor. Televiziunea a ramas fidela revelioanelor cu Dan Negru, care in fiecare an a reușit sa aduca pe primul loc postul tv in preferințele romanilor. S-a mizat in continuare pe un spectacol-producție proprie. Antena 1 a mers in continuare pe același tip…

- Nu mai vorbiti pana nu cititi. Deputatul Florin Iordache a trimis ambasadorilor acreditati in Romania, prin intermediul Ministrului de Externe Teodor Melescanu, modificarile aduse Legilor Justitiei. Traduse in engleza, pe intelesul tuturor. Traducerile au fost publicate pe site-ul…

- Peste un milion de petrecareti din toate colturile lumii au infruntat temperaturile scazute pentru a admira coborarea celebrului glob luminos in Times Square din New York la cumpana dintre ani, informeaza DPA si Reuters. Termometrele au inregistrat o temperatura de -17 grade Celsius, ceea…

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Noua Zeelanda si Australia au intrat in noul an, la ora 13.00, respectiv 15.00 ora Romaniei. Revelionul a fost sarbatorit cu spectacole de artificii impresionante in Auckland si in Sydney. Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a…

- Momentul istoric pentru Ortodoxia romana in care Patriarhul Kiril al Rusiei a vizitat Romania a fost povestit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Preafericitul Daniel vorbeste in premiera si despre vizita sa in Rusia intr-un interviu acordat Televiziunii Romane."Prezența a fost o necesitate,…

- Europarlamentarul Emilian Pavel l-a contrat dur pe germanul Peter Simon, membru al Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD, dupa ce Simon a criticat modificarile aduse Legilor Justiției din Romania."Se spune de multe ori, cu un oarecare umor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – la 53 de ani, Brooke Shields spune ca sportul este cheia unui trup armonios și sanatos Se implinesc 38 de ani de cand o adolescenta superba, cu sprancenele naturale, foarte groase și ușor asimetrice, facea senzație in celebrul film “Laguna albastra”. Chiar daca de…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Luni, 18 decembrie 2017, Parchetul General a remis presei documentul intitulat Stadiu dosarul Revolutiei. Primele rinduri ne lamuresc despre ce-i vorba: „In completarea comunicatului de presa din data de 8 februarie 2017 (http://www.mpublic.ro/ro/ content/c_08-02-2017-16-02-0), Biroul de informare si…

- Ceata i-a pus in incurcatura pe pilotii romani care ar fi trebuit sa desfasoare un exercitiu comun astazi, cu militarii canadieni cantonati in baza de la Mihail Kogalniceanu. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, MIG-urile romanesti au ramas pe pista, in timp ce aeronavele Hornet au dus la bun sfarsit…

- O fetita de 11 ani din Bistrita, în timp ce se afla acasa, cu familia, a observat de la geamul locuintei câtiva indivizi suspecti care împarteau dintr-un portofel, o suma de bani. A filmat cu telefonul mobil, si-a anuntat parintii si împreuna cu acestia a adus înregistrarile…

- Vești bune pentru toți angajați din Romania la inceput de ani! In anul 2018 romanii vor avea 14 zile libere, stabilite pentru sarbatori publice si religioase. Iar prima minivacanța din 2018 va avea loc chiar la sfarșitul lunii ianuarie. Primele zile libere din 2018 sunt cele de Anul Nou, adica pe 1…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Astazi aflam primele 4 echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Romania joaca maine, de la 18:30, impotriva Cehiei, partida putand fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1. ...

- Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). Importurile de lemn și pluta s-au cifrat…

- România a înregistrat o crestere economica de 7% în serie bruta (6,9%, seria ajustata sezonier) fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat INS într-un comunicat dat azi publicitatii.

- Romania a obtinut doua victorii in primele doua jocuri disputate la Campionatul Mondial de handbal, ce are loc in aceasta perioada, in Germania. In prima partida, desfasurata sambata, tricolorele pregatite de Martin Ambros au invins cu scorul de 29 – 17 nationala de handbal a Paraguayului, dupa ce la…

- Un aviz al Comisiei de la Venetia asupra Legilor Justitiei este obligatoriu, iar initiatorii proiectelor vor sa ofere Executivului instrumente de control asupra sistemului judiciar, e de parere procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, potrivit ziare.com In opinia lui Augustin Lazar, "nu…

- In exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Marian Sirbu, poreclit “Box”, a povestit, cu lux de amanunte, ce s-a intamplat saptamana trecuta, cand a fost implicat intr-o altercatie cu un notar care, in timpul liber, practica sporturile de contact. In urma conflictului, protagonistii…

- Stela Popescu a murit! Actrita avea 81 de ani Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. UPDATE Fata Stelei Popescu…

- Dupa ce intreaga Romanie l-a dat disparut, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta fotografii exclusive cu "Regele" Florin Salam. Din nefericire pentru fanii celebrului manelist, Florin este de nerecunoscut si nu pare deloc intr-o forma fizica buna, imaginile fiind ingrijoratoare. ( CITESTE…

- Datorita talentului sau de a picta pe piele, duce faima Republicii Moldova in strainatate. Robert Ermac, originar din satul Pirlița, este cunoscut in mai multe țari pentru talentul sau de a face tatuaje. La cei 26 de ani ai sai, a reușit sa adune in palmares multe succese atat la nivel național, cat…

- Noul raport al Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene a nascut controverse in Romania. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca raportul este unul pozitiv. Nu de aceeasi parere este si Parchetul General, potrivit caruia ca propunerile de modificare a Legilor Justitiei…

- Organizatorii festivalului Untold au pus azi in vanzare primul pachet de abonamente pentru ediția de anul viitor al celui mai mare festival de muzica din Romania, abonamentele fiind epuizate in doar cateva minute.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Dan Petrache si „Memelusa” dupa scandalul de la LOFT. Cei doi s-au intalnit in zona Floreasca, dupa care fiul temutului „Sefu” a ramas pe un santier, in locul unde va deschide un restaurant, alaturi de doi amici,…

- Cinci centre de radioterapie din tara vor primi echipamente de ultima generatie. Astazi, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a semnat contractul prin care aceste centre vor fi dotate cu cele mai performante aparate pentru tratarea afectiunilor oncologice. Printre acestea este si cel de radioterapie…

- Lazar, despre proiectul legilor justitiei: Avem nevoie de studii de impact Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca prin proiectul legilor justitiei modificat in Parlament se doreste punerea sub control a justitiei si politizarea sistemului judiciar. "Avem de-a face cu aceleasi…

- Fost bancher si expert pe relatiile cu Moscova, Carter Page a declarat, saptamana trecuta, in fata Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, ca a avut un contact "succint" cu Arkadi Dvorkovich, vicepremier rus, in cursul unei vizite "private" la Moscova, care a avut loc in…

- Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza duminica seara in Piața Victoriei din Capitala fața proiectul de modificare a Legilor Justiției. Protestul a fost anunțat pe rețelele de socializare atat pentru București, cat și pentru mai multe orașe din țara și in diaspora.…

- NEWS ALERT Clujenii ies din nou in strada. Pe Facebook si-au anuntat participarea circa 3600 de oameni Circa 3600 de clujeni si-au anuntat pana la ora publicarii acestei stiri participarea la "Marșul pentru Justiție. Nu suntem o nație de hoți!", de la ora 18.00, in Piata Unirii. "@Cluj-Napoca,…

- Duminica se anunta proteste in toata tara, iar Galatiul nu face exceptie. Galatenii se vor aduna duminica, in fata Prefecturii, incepand cu ora 18.00. Mobilizarea se face pe facebook: ”Duminica ne strangem din nou la Prefectura.Motivele ?1. Proiectul de modificare al Legilor Justitiei a ajuns deja in…

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș, senator de Satu Mare, a declarat vineri, într-o conferința de presa, ca primele transportoare blindate 8 X 8 produse total în România vor fi omologate în 2018 sau 2019.

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (18:00), pe autostrada A1, se circula in coloana la intrarea in Bucuresti dinspre Pitesti, din cauza numarului mare de autovehicule", se arata intr-un comunicat de presa al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit miercuri cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania,…

- Estimarile lui Florin Citu arata o decelerare a cresterii economice pana la 3,8%-4,2% in 2018 (de la 5,5% in 2017), atingerea in anul viitor a unui nivel de 4,5% a inflatiei si de 5,2% a somajului si majorarea deficitului bugetar de la 3,2%-3,5% din PIB in 2017 la 4,5%-4,8% din PIB in 2018.…

- Autoritatile locale din cele 93 de comune din judetul Iasi au fost avertizate, astazi, ca in prima decada a lunii noiembrie, in Romania sunt asteptate fenomene meteorologice asociate sezonului rece. Prefectul de Iasi, Marian Serbescu, i-a informat de primarii convocati, astazi, la Iasi, ca trebuie…

- Roșiile și castraveții sunt deja de moda veche. Se gasesc pe toate drumurile și nu mai fac cu ochiul nimanui. Fermierii care se respecta au trecut acum pe kiwi, smochine sau cartofi exotici! Romania, țara paradoxurilor! Importam mere și struguri de prin țarile calde, dar vindem smochine și…

- De cand a preluat franciza Remax, Adrian Alexandrov a adoptat o tinuta de businessman impecabila. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a intalnit pe logodnicul Elenei Udrea la o intrevedere "de afaceri". Daca iubitul fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului a preferat sa consume…

- La astfel de congrese, care sunt organizate de catre astronauți pentru astronauți și pentru publicul larg, se discuta cele mai actuale probleme ale explorarii spațiului cosmic și ale implicarii omului in aceste explorari. ''Tema congresului actual este 'Spațiul cosmic este viitorul tau' și…

- In fata Palatului de Justitie din Oradea, cativa oradeni au dorit sa transmita multumiri magistratilor, afisand mesajul “Multumim” si “+ 3500 de magistrati”. In acest fel au dorit sa salute initiativa Forumului Judecatorilor din Romania pentru ca a cerut public, printr-un memoriu adresat guvernului,…