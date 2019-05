Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca inca se practica „spaga in spitale", dar ca din statistici rezulta ca a scazut numarul celor carora li s-a pretins sau care au dat spaga. „Stiti ca s-au facut nenumarate dezbateri vis-a-vis de spaga in spitale. Este, practic, un proces care se petrece intre…

- "S-au facut nenumarate dezbateri vizavi de spaga in spitale. Este, practic, un proces care se petrece intre medic si pacient sau medic si apartinator. Daca cele doua parti nu o sa inteleaga, pornind de la cel care 'pseudocere', pentru ca, fac aici o paranteza, doar 2- conditioneaza actul medical, restul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca din statisticile centralizate la nivelul ministerului reiese ca a scazut numarul celor carora li s-a pretins sau care au dat spaga in spitale. ‘S-au facut nenumarate dezbateri vizavi de spaga in spitale. Este, practic, un proces care se petrece…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a venit cu explicatii, miercuri, de la sediul Guvernului, dupa ce a spus ca suntem un popor de infractori. Intrebata, la finalul sedintei de Guvern, cum raspunde criticilor aduse de reprezentantii Opozitiei care i-au cerut demisia, in urma acestei afirmatii controversate,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca in Romania au fost inregistrati in luna martie cei mai multi pacienti cu arsuri grave din toata Uniunea Europeana, 76, conditii in care nu mai su...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca cele trei produse biocide neconforme au fost folosite in peste 30 de spitale din toata tara. Oficialul a amintit insa ca pacientii nu au fost pusi in pericol si a dat asigurari ca toate produsele respective au fost scoase din unitatile sanitare.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a intalnit, miercuri, cu managerii unitatilor sanitare din Bacau si a discutat despre reorganizarea si eficientizarea activitatii. ”Lumea a inteles ca nu inchidem spitale, nu taiem paturi, ci dorim sa eficientizam activitatea si sa oferim serviciile medicale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat vineri ca exista suspiciuni ”rezonabile” ca s-ar fi facut decontari duble atat in spitale private, cat si publice, informeaza AGERPRES . “Inca din luna octombrie, impreuna cu Ministerul Finantelor, am demarat un control comun cu CNAS la o serie de spitale…