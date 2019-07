Guvernul va aproba infiintarea unui departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. "Vom continua sa asiguram finantare pentru investitii, dar, in acelasi timp, ne implicam pentru ca aceste proiecte de dezvoltare sa fie realizate la timp si sa aiba beneficii economice si sociale. In acest sens, infiintam un departament pentru dezvoltarea, promovarea si monitorizarea proiectelor de investitii in infrastructura in subordinea prim-ministrului care sa urmareasca fiecare…