- „Regina Youtube-ului” se pregatește de lansarea noului single ce se anunța a fi hit-ul verii 2019 din muzica de petrecere din Romania. Piesa vine la pachet cu un super-videoclip filmat in metropola turceasca, Istanbul. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iși surprinde…

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- Implant Pentru Refuz are parte de o primavara cat se poate de rodnica. Alaturi de turneul național de lansare a melodiei „Substraturi“ care a ajuns pana acum in Arad, Timișoara, Suceava, Iași, Craiova sau Ramnicu – Valcea, baieții au anunțat ca videoclipul piesei „Apus“ a trecut de peste un milion de…

- La 72 de ore din momentul lansarii, piesa „Banii” a adunat deja un milion de vizualizari pe YouTube. Cu peste 1 milion de vizualizari, „Banii”, cel mai nou single lansat de AMNA in colaborare cu Dorian Popa, ocupa locul intai in Trending. Piesa are un mesaj puternic care aduce la suprafața problemele…

- Trupa TAXI a lansat melodia „Ca ei”, o piesa politica extrem de dura, „dedicata, cu profunda repulsie și nedisimulata ura, tuturor celor responsabili. Tuturor”. In videoclipul postat pe Youtube apare actorul Victor Rebengiuc. „Prezența dumneavoastra ne onoreaza, domnule Rebengiuc”, este mesajul trupei…

- De cateva luni bune, Carmen de la Salciua iubește din nou și este extrem de iubita! Frumoasa bruneta iși traiește viața cu noul ei amorez, Cosmin Isaila, departe de ochii lumii, iar acesta a fost un motiv bun pentru ca internauții sa o ia la intrebari.