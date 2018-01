Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin si-a emotionat fanii care o urmaresc pe Instagram cu o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a povestit faptul ca este martora unei iubiri precum cea din desenul animat Doamna si Vagabondul , intre cateaua ei si un caine din vecini.

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Mauro Icardi si sotia lui, care-i este si agent, nu rateaza nicio ocazie sa ”colinde” cele mai frumopase locuri din lume. S-a intamplat in urma cu ceva timp, dar amintirea vacantei ramane vie in mintea celor doi, in speciial a fotbalistului.A

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- SUA au cerut marti Iranului sa ridice restrictiile de utilizare a retelelor de socializare Instagram si Telegram si au recomandat cetatenilor iranieni sa utilizeze retelele virtuale private (VPN) pentru a evita blocarea acestor aplicatii, relateaza AFP. 'Oamenii din Iran ar trebui…

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, relateaza Mediafax. Obama a explicat ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor…

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence.

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta. Nu ne mai impacam”, a spus…

- Sfaturi etrem de importante ale specialistilor pe care trebuie sa le luam in seama. De Sarbatori, feedul conturilor de socializare se umple de urari, dar si de fotografii ale prietenilor care posteaza fie imagini din vacanta pe cine stie ce meleaguri exotice sau chiar poze cu cozonacii perfecti facuti…

- Celebrul actor american Will Smith (49 de ani) nu avea pana zilele trecute un cont pe reteaua de socializare Instagram, relateaza online ziarul spaniol ABC. Actorul a fost invitat in weekend la popularul show de televiziune al prezentatoarei Ellen DeGeneres pentru a-si promova cel mai recent film al…

- Tuturor ni se intampla sa avem o zi grea sau sa primim vesti ingrijoratoare si sa nu gasim momentul sau dispozitia necesara pentru a apela un prieten. Retelele de socializare si microblogging au o valoare insemnata in astfel de momente, actionand ca un instrument ce reduce axietatea, sugereaza un studiu…

- Emelle Lewis, o fata din Huddersfield, a invins anorexia, dupa o indelungata lupta. Fata de 22 de ani a fost inflentata mult timp de parerile oamenilor din jurul sau, iar acest aspect era pe punctul sa-i aduca moartea.

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Foarte multe persoane au comentat la postarile femeii care par desprinse din filmele de groaza, in care relateaza diferite episoade tragice din viata sa, nu foarte coerente. Foarte multe persoane care se aflau in lista de prieteni i-au comentat acesteia.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informațiile pe care le preiau de pe rețelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justiției. "Pentru cei care…

- Dupa eliminarea concurentului Mano, curg mesajele care il fac praf pe Adrian Despot. Este acuzat ca a favorizat-o pe Andrada dandu-i special melodii pe care sa le poata interpreta usor. Iar lui Mano, favoritul publicului i-a dat cel putin aseara, spun comentatorii, o melodie care sa-l puna in dificultate…

- Brittany Williams din Detroit seamana foarte mult cu Beyonce. Abonații din Instagram comenteaza cu uimire fotografiile ei, remarcind o asemanare izbitoare cu vedeta muzicii pop. Brittany insași susține ca nu se straduiește sa se asemene cu cintareața. Uneori asemanarea cu vedeta ii provoaca incomoditați.…

- Traim vremuri in care tehnologia ne ajuta sa avem fotografii impecabile. Insa un chip perfect pe Facebook sau Instagram poate fi unul oarecare in realitate. Atunci cand se demachiaza, divele de pe rețelele de socializare, cu mii de urmaritori, nu sunt decat simple Cenușarese cu un ten cu probleme, o…

- Dupa esecul proiectului din Piata Victoriei de a organiza un Targ de Craciun, pe retelele de socializare au aparut tot felul de glume pe acesta tema, iar tinta principala a fost Gabriela Firea.

- Doi turiști americani au fost arestați pe aeroportul Don Mueang din Thailanda, chiar inainte sa paraseasca țara. Ei au fost reținuți pentru ca și-au aratat fundul in fața unui templu. Chiar ei s-au dat de gol, dupa ce au postat fotografia pe rețelele de socializare, relateaza Bangkokpost.com. Cei doi…

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC.

- Functionarii Primariei Darabani, cel mai nordic oras al Romaniei din judetul Botosani, nu mai pot accesa retelele sociale, Facebook, Instagram si altele similare, in timpul programului de lucru. Masura a fost luata de Liviu Hrimiuc, edilul localitatii, dupa ce a constatat ca unii angajati isi petreceau…

- Din ce in ce mai multe tari urmeaza exemplul Rusiei si al Chinei prin manipularea utilizatorilor retelelor sociale si urmarirea opozantilor pe Internet, o amenintare grava la adresa democratiei, se arata intr-un raport publicat marti de organizatia Freedom House, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Doi barbati au avut parte de o adevarata aventura, in timp ce mergeau cu masina pe o sosea din comuna Corbii Mari, satul Ungheni, cand, aa un moment dat au vazut in fata lor un urs. Cei doi au intrat in panica si au inceput sa il filmeze, tinandu-se dupa el, A in speranta sa nu fie vreun copil prin…

- Avocații rețelelor de socializare Facebook, Twitter și Google s-au aparat in fața deputaților americani care examineaza daca Rusia folosea mijloacele de comunicare sociala pentru a influența alegerile din 2016.

- Jurnalistul Marius Tuca se poate mandri cu fiica sa din toate punctele de vedere. Daria Ana Tuca are 19 ani și ii seamana foarte bine tatalui sau, cu atat mai mult cu cat iși dorește sa-i calce pe urme. Cei doi au o relație foarte apropiata și se ințeleg de minune, Marius Tuca, care, totodata, este…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE. Starul lusitan…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- O imagine cu o creatura bizara a ajuns virala pe retelele de socializare. Insecta cu tentacule sub forma unor coarne de diavol, a fost filmata pe podeaua unui apartament din Indonezia. Clipul postat de Gandik, un utilizator din Kebumen, s-a raspindit in mediul online cu viteza luminii. Oamenii au…

- Fotografia unui ciine ciobanesc fericit printre oi a devenit virala pe rețelele de socializare. Oamenilor le-a placut atit de mult ciinele, incit ei cerut mai multe poze cu el. Apoi s-a dovedit ca povestea fotografiei este foarte trista. Charlie Mackinnon este un fermier obișnuit din Tasmania. Dar,…