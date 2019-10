Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 3 octombrie, Inalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a respins ca nefondat recursul declarat de Agentia Nationala de Integritate impotriva sentinței nr. 150/F-CONT din 12 iulie 2016 pronunțate de Curtea de Apel Pitesti. Este vorba despre procesul dintre…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru alesi locali, dupa cum urmeaza:1. BADOIU GABRIEL, Primar al comunei Desa, Judetul DoljINCOMPATIBILITATEIncepand cu data de…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins cererea inspectorilor ANI de verificare a averii lui Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 aleși locali. Unul dintre cei vizați de ANI este fostul viceprimar al municipiului Deva, Razvan Mareș. Potrivit ANI, acesta s-a aflat in conflict de interese administrativ.…

- Proiectul LINC contribuie la dezvoltarea cunostintelor personalului cu rol in prevenirea si combaterea incalcarii legislatiei in domeniul integritatii, prin formarea si informarea a peste 250 de persoane angajate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale. Proiectul LINC raspunde astfel…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea de catre un director de liceu din judetul Galati a infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane, dupa ce acesta s-a numit el insusi ca expert…

- Bogdan Horia Lazau, viceprimarul din partea PNL al orasului Ciacova, a fost depistat in stare de incompatibilitate de catre Agentia Nationala de Integritate. Potrivit ANI, Lazau a exercitat simultan cu functia de viceprimar si calitatea de comerciant persoana fizica. The post Viceprimarul PNL al orasului…

- Tribunalul Sibiu a inceput in aceasta dimineața procesul de judecare a cererii prin care Astrid Fodor, fostul edil al Sibiului suspendat din funcție de prefect, a cerut anularea executarii ordinului. Decizia de suspendare a survenit ca urmare a unei sentințe de incompatibilitate, care a fost pronunțata…