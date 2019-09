Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sprijina Ucraina în conflictul cu Rusia si dreptul ei la integritate teritoriala, a declarat duminica, la Varsovia, vicepresedintele american Mike Pence, în timpul unei scurte întâlniri cu presedintele ucrainean

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a sosit duminica dimineata la Varsovia, pentru a participa la actiunile de comemorare a 80 de ani de la izbucnirea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza dpa. Pence, insotit de sotia sa, a fost intampinat pe aeroportul Okecie din Varsovia de ambasadorul…

- 'Dorian se mentine, conform prognozelor, un uragan major pe masura ce se apropie de coastele Floridei la sfarsitul acestei saptamani', a precizat Serviciul National de Meteorologie cu sediul in orasul Melbourne, Florida. 'Incertitudinea in ceea ce priveste traiectoria exacta a furtunii ramane ridicata…

- Donald Trump trebuie sa se axeze pe restabilirea leadershipului moral al Statelor Unite si sa refaca din tara lui un „imperiu al binelui“, a declarat fostul lider de sindicat si presedinte polonez Lech Walesa, joi, cu trei zile inainte de vizita presedintelui american la Varsovia.

- Inainte sa-l primeasca pe Klaus Iohannis, Donald Trump ia pranzul cu Mike Pence, care s-a mai vazut cu președintele roman in februarie. Vicepreședintele american a avut o intalnire cu președintele roman, in luna februarie, in cadrul Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Tema principala a discuției…

- Polonia 'i-ar primi cu bucurie' pe teritoriul sau pe soldatii americani stationati in prezent in Germania, a declarat ambasadorul Statelor Unite la Varsovia, Georgette Mosbacher, intr-un mesaj postat pe Twitter, citat de dpa potrivit Agerpres. 'Contrar Germaniei, Polonia isi indeplineste obligatia…

- Intenția președintelui Donald Trump de a mai trimite inca 1.000 de militari in Polonia – o oferta foarte modesta in comparație cu cea propusa inițial de Polonia Washingtonului, care menționa trimiterea unei divizii de aproximativ 15.000 de militari americani – se anunța, totuși, ca un reviriment in…

- Anunțul privind trimiterea a 1.000 de soldați americani în Polonia a stârnit reacția rușilor care amenința Varșovia cu represalii.Parlamentarul Vladimir Dzhabarov a declarat joi ca planurile Casei Albe de a trimite drone de spionaj și trupe în Polonia sunt în masura sa…