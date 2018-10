Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Stroiuleasa, coordonatoarea Centrului Judetean de Asistenta Psiho-Pedagogica Olt, explica in interviul pentru „Weekend Adevarul“ care sunt principalele probleme pe care le intalnesc consilierii scolari la elevi si cum ar putea fi solutionate.

- Parinții care vor refuza vaccinarea copiilor vor putea fi amendați cu pana la 10.000 de lei, potrivit unui proiect de act normativ adoptat zilele trecute de Senat. Totodata, copiii nevaccinați nu vor putea fi inscriși in colectivitați decat daca fac ulterior, conform unui calendar precis, vaccinarile…

- Un domeniu foarte sensibil, adoptia copiilor, este guvernat de reguli pe care parintii adoptivi trebuie sa le respecte cu strictete. Unul dintre principii este identificarea celei mai potrivite familii pentru un copil adoptabil si cautarea unui copil pentru o familie.

- Un copil de doar doi ani fumeaza pe zi 40 de țigari. Parinții i-au alimentat acest obicei nociv și spun ca nu au cum sa îl opreasca pentru ca deja a devenit dependent. Rapi Ananda Pamungkas, din Indonezia, a început sa fumeze dupa ce pufaia din chiștoacele aruncate de mama…

- Un caz revoltator filmat in Constanța a fost semnalat de cațiva parinți. Aceștia au filmat o fetița de aproximativ un an in timp ce se afla intr-un scaunel pentru copii pe bancheta din spate a unei mașini parcate. Micuța era singura, iar parinții ei au aparut dupa mai bine de 30 de minute in stare…

- Vesti proaste pentru Monica Gabor si Irinel Columbeanu. Fiica lor are probleme de sanatate. Irina Columbeanu e bolnava si are nevoie de operatie la ochi. Monica Gabor a dezvaluit, pe o retea de socializare, ca fiica ei are salazion. Este vorba de niste chisturi si are nevoie urgenta de operatie. Parintii…

In august, pe 15, crestinii marcheaza Adormirea Maicii Domnului. Mai avem o zi libera in 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Anul 2018, are 15 sarbatori legale, dintre care 11 zile nelucratoare,…