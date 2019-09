Stiri pe aceeasi tema

- "Societatea doreste sa isi informeze investitorii si actionarii ca la data de 13 septembrie 2019, Autoritatea Maghiara pentru Media si Telecomunicatii (NMHH) a transmis societatii decizia de respingere a participarii la licitatia pentru utilizarea frecventelor 5G in Ungaria. Societatea a participat…

- Digi Communications (Digi) anunta printr-un raport ca Autoritatea Maghiara pentru Media si Telecomunicatii (NMHH) a respins participarea societatii la licitatia pentru utilizarea frecventelor 5G in Ungaria.

- Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, sectoarele dominante fiind Auto, Alimentar si IT Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, in timp ce Polonia si Cehia au 139, respectiv 111 de astfel de companii, potrivit Colliers International. Numărul companiilor Global 500 (un…

- Compania petroliera OMV Petrom a fost gasita vinovata de uciderea din culpa a unui copil de 9 ani, in urma unui incident petrecut langa una dintre sondele societatii, si a fost obligata la plata unei amenzi penale de un milion de lei si a unor daune morale de 250.000 de euro, potrivit unui raport transmis…

- SIF Transilvania a scos la vanzare participatia de peste 30 de milioane de actiuni pe care o detine la Neptun Olimp SA, potrivit Bursei de Valori Bucuresti, cu conditia de a vinde tot pachetul de actiuni, nu doar bucati din el. Ministerul Turismului este actionarul majoritar de la Neptun Olimp SA, iar…

- Distribuitorul și producatorul de telefoane mobile iHunt din Ploiești a intrat marți la tranzacționare pe segmentul alternativ AeRO al Bursei de Valori București.Societatea se tranzactioneaza cu simbolul bursier HUNT. iHunt si-a inceput activitatea in anul 2015, cu doi angajati, ajungand la…