Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul venezuelean s-a aratat dispus sa reia dialogul cu opozitia dar doreste sa modifice mecanismul, a declarat joi seful diplomatiei venezuelene Jorge Arreaza, dupa ce negocierile au fost suspendate la inceputul lunii august de catre presedintele socialist Nicolas Maduro, informeaza AFP.…

- Dialogul a fost suspendat prin decizia din 7 august a presedintelui Venezuelei, care a anulat participarea delegatiei oficiale la negocierile din Barbados, mediate de Norvegia. Acesta a fost modul in care Maduro a decis sa protesteze fata de noile sanctiuni impuse guvernului sau de SUA, care il sustin…

- Reprezentanti ai guvernului norvegian se afla in prezent la Caracas in incercarea de a relansa dialogul dintre regimul presedintelui Nicolas Maduro si opozitia din Venezuela, a declarat miercuri liderul opozitiei Juan Guaido, transmite AFP. Dialogul a fost suspendat prin decizia din 7 august a presedintelui…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anulat miercuri plecarea delegatiei in Barbados, unde urma sa participe joi si vineri la dialogul cu opozitia, in semn de protest fata de noile sanctiuni americane, transmite AFP. "Desi delegatia opozitiei desemnata de deputatul Juan Guaido se…

- "Insistam asupra cautarii unei solutii constitutionale care sa puna capat suferintei venezuelenilor. Poporul nostru are nevoie de rezultate definitive", a scris pe Twitter Gonzalez, care este al doilea vicepresedinte al Adunarii Nationale controlate de opozitie."Multumim regatului Norvegiei…

- Intr-un text fara caracter obligatoriu adoptat cu 455 de voturi pentru (cu 85 impotriva si 105 abtineri), eurodeputatii reuniti la Strasbourg au cerut ''Consiliului European, statelor membre sa adopte noi sanctiuni care vizeaza autoritatile de stat responsabile de incalcarea drepturilor omului si…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …