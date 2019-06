Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta partidului Adunarea Nationala (RN) din Franta, Marine Le Pen, a anuntat joi crearea unui nou grup de extrema-dreapta in Parlamentul European, care ii reuneste pe euroscepticii de pe intreg continentul ce isi doresc sa redea o mai mare putere statelor in raport cu Bruxellesul, relateaza…

- Octavian Ursu, un roman care a emigrat in Germania in 1990, a intrat in turul al doilea al alegerilor locale pentru primaria orașului Gorlitz, aflat la granița cu Polonia. El a lucrat la Filarmonica din oraș, apoi s-a inscris in Uniunea Creștin-Democrata, ulterior in legislativul din Saxonia, iar acum…

- In primul tur al alegerilor locale din 26 mai, Octavian Ursu a primit 30,3% din voturi, rezultat cu care s-a clasat al doilea, dupa candidatul Alternativei pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel, votat de 36,4% din alegatori. Daca reprezentantul AfD va caștiga, atunci Gorlitz va deveni primul…

- SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data…

- Blocul conservator format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a castigat cele mai multe voturi, 28%, in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Germania, conform sondajului la iesirea de la urne publicat de postul de televiziune ARD si agentia de…

- Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, prezice ca partidele nationaliste vor obtine o treime dintre mandatele din Parlamentul European in urma alegerilor din 23-26 mai si se asteapta ca formatiunea 'Alternativa pentru Germania' (AfD) sa devina urmatoarea mare…